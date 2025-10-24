En San Juan, el teatro va a la escuela y la escuela va al teatro Este año "Sanjuaniiiños" -que se realizará el 27 y el 31 de octubre- estará dedicado a instituciones escolares y por primera vez llegará a un departamento alejado: Valle Fértil.

El 7mo. Festival de Teatro para las Infancias “Sanjuaniiiños” tomará cuerpo los días lunes 27 y viernes 31 de octubre y con una novedad: por primera vez saldrá del gran San Juan para llegar a un departamento alejado, en este caso, Valle Fértil. Será, además, una edición con acento cuyano, puesto que las obras en cartel son de Mendoza y de San Juan.

Declarado de interés cultural, social y educativo, este año las funciones serán especiales y exclusivas para escuelas, bajo el lema “Llevando la escuela al teatro y el teatro a la escuela”. La propuesta tiene como misión fundamental acercar el teatro a los niños y niñas, promoviendo su participación activa en la cultura y fomentando la reflexión desde el ámbito escolar.

El objetivo central se mantiene firme: formar espectadores críticos. “Desde la escolaridad, formarlos como espectadores con un pensamiento crítico nos parece muy importante” señaló a DIARIO DE CUYO Celeste Castro, a cargo de la organización junto a Ana Paula López. “Además, todas las obras de teatro infantil tienen un mensaje educativo. Entonces siempre evaluamos mucho cuál es ese fin”, agregó Castro, quien también resaltó otra cualidad de esta propuesta.

“Nos parece muy importante recalcar que el ‘Festiiiniños’ es también un compromiso de quienes hacen gestión cultural. Un compromiso de resistir ante las crisis políticas, económicas y culturales. Si uno no toma la acción de generar, se pierden los artistas de trabajar y se pierden los chicos de recibir estos servicios culturales”, apuntó la directora teatral, quien acotó que el Festival cuenta con el apoyo de la comuna de Valle Fértil y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

La programación

“De la mano de Belgrano”

Elenco: Marabunta Teatro (Mendoza).

Contenido: Aborda la vida de Manuel Belgrano utilizando todos los lenguajes del teatro para las infancias, con música y canto en vivo, buscando un fin educativo y lúdico.

Fecha y hora: Lunes 27 de octubre, 14:30 h

Lugar: Salón Cultural José Segundo Núñez – Valle Fértil

MIRA TAMBIÉN Juana Repetto confirmó el nombre de su tercer hijo con un tierno video

Acceso: Gratuito para las escuelas convocadas

“Se armó la chacota”

Elenco: La Chacota (San Juan).

Contenido: Es una obra de circo-teatro, con un recurso circense. Trata de dos abuelitos que realizan acrobacias y malabares para transmitir la importancia de hacer deporte, cuidar la salud, el cuerpo y la mente.

Fecha y hora: Viernes 31 de octubre, 10:00 h.

Lugar: Escuela María Luisa Villarino de Del Carril – Capital.

Acceso: Especial para los alumnos de la escuela