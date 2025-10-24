La violinista Pilar Policano está en San Juan: “La música clásica me parece tremendamente fascinante” La talentosa violinista argentina radicada en Viena se presentará en la provincia por primera vez esta noche. Junto a la Sinfónica de la UNSJ, dirigida por Wolfgang Wengenroth, cerrará la temporada de Mozarteum con el desafiante "Concierto para Violín de Tchaikovsky"

Por primera vez en la provincia, hoy viernes 24 de octubre, la destacada violinista argentina Pilar Policano se presentará en el Auditorio Juan Victoria para cerrar la temporada 2025 de Mozarteum San Juan. Lo hará junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, bajo la dirección del maestro Wolfgang Wengenroth; y la obra elegida para la ocasión será nada menos que el Concierto para violín de Tchaikovsky; elementos que auguran una velada inolvidable.

Durante la mañana de hoy, Pilar -actualmente radicada en Europa, donde se perfecciona- ensayó junto a todo el equipo en la principal sala de conciertos de San Juan, que albergará su debut en esta tierra. Y aunque en los días de presentación dedica toda su energía al concierto y al descanso, hizo una pausa y dialogó gentilmente con DIARIO DE CUYO.

“Empecé a tomar clases cuando tenía seis años y medio en la Orquesta Escuela de Lanús. Mi mamá era la directora y yo la acompañaba a su trabajo, así que desde muy chiquita estuve rodeada de música y, sobre todo, de niños tocando instrumentos en una orquesta. Para mí, la música nunca fue algo aburrido, ni exclusivo de adultos ni solemne. Siempre estuve muy cerca del mundo musical. A los once años comencé a estudiar con el maestro Rafael Gintoli, uno de los grandes referentes de nuestro país, y desde hace tres años estudio en Viena con el maestro Boris Kuschnir”, se presentó la virtuosa y simpática artista, una verdadera apasionada de su arte.

Para mí, la música nunca fue algo aburrido, ni exclusivo de adultos ni solemne. Pilar Policano

“La música clásica, en general, me parece tremendamente fascinante”, aseguró con entusiasmo. “Cuando empecé, para mí era un juego. Nunca sentí presión y de alguna manera sigue siendo un juego. Siento que cada día me gusta más. Es fantástico porque siempre hay algo nuevo por aprender, por descubrir: en la música, en la historia, en los detalles, en la partitura, en cómo se genera el sonido con el instrumento -en este caso, el violín-, en el repertorio… Me encanta cada día más, sin duda”.

Consultada sobre cómo vive el reconocimiento a tan corta edad, Pilar -o “Pili”, como la llaman cariñosamente- destacó el afecto del público: “Bueno, para eso uno se sube al escenario también. Existe esa magia que se siente allí y que disfruto muchísimo, pero también es para el público. Cuando toco, siento que recibo mucho cariño y una cálida bienvenida”, expresó.

“Además, es muy lindo ver que muchos niños y jóvenes se acercan y se interesan más por la música clásica cuando ven a alguien cercano a su edad sobre el escenario. Eso, para mí, es realmente muy, muy lindo”, agregó la violinista, que ya tiene un importante camino recorrido, pero también mucho por delante.

“Mi objetivo más grande es llegar al nivel más alto que pueda, tocar con las mejores orquestas, en las salas más hermosas y trabajar con los grandes maestros. También quiero llegar al mayor público posible, compartir mi música con todos”, concluyó Pilar, quien seguramente -esta noche- también enamorará a la platea sanjuanina con su encanto, su pasión y su destreza.

Tomá nota