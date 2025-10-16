Pilar Policano, la “Messi del violín”, actuará en San Juan Será para el cierre de la temporada 2025 de Mozarteum. Se presentará en el Auditorio Juan Victoria el 24 de octubre y las entradas ya están a la venta.

Recta final para Mozarteum San Juan que, transitando los últimos pasos de su 43ra. temporada, despedirá el 2025 con dos conciertos imperdibles. El sábado 18 de octubre subirá a escena “Queen Sinfónico Coral“, bajo la dirección del maestro César Iván Lara y con la Orquesta de la Fundación Pianoforte (Mendoza) y el Coro Universitario de la UNSJ. Y el viernes 24 de octubre tendrá lugar la gala de clausura, de la mano de “La Messi del violín”, como llaman a Pilar Policano, la joven música argentina de proyección internacional.

Junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y bajo la dirección de su titular, el alemán Wolfgang Wengenroth, Policano interpretará el célebre Concierto para violín en re mayor, Op. 35 de Tchaikovsky.

Una joyita “made in Lanús”

Pilar es nacida en Lanús, Buenos Aires. Tiene tan solo 17 años y es una apasionada de lo que hace. Reconoció que su música favorita “es la más difícil”.

A los 6 años empezó a tocar en la Orquesta Escuela de Lanús. Viendo su talento, cuando tenía 11 año su maestra la llevó a una masterclass con Rafael Gintoli, que la tomó como su alumna.

A los 14 años fue a vivir con su familia a Viena, para perfeccionarse. Para ese proyecto contó con la ayuda de la Beca Grüneisen del Mozarteum Argentino, que apoyó su desarrollo desde 2021. Allí estudia con el maestro Boris Kuschnir.

Es alumna del prestigioso “Perlman Music Program Summer School” (EEUU), donde estudió con Itzhak Perlman y Li Lin.

Ganadora del Premio Arthur Waser 2025, del Grand Prix en la V Yankelevitch Violin Competition, del primer lugar en categoría Junior en el Concurso Internacional de San Petersburgo y del Nouvelles Étoiles de París, en 2022, entre otros galardones, se ha convertido en una de las violinistas más destacadas de la escena internacional.

Su talento ha recorrido prestigiosas salas, desde el Teatro Colón de Buenos Aires hasta el KKL Luzern y el Victoria Hall en Ginebra.

Le dicen “La Messi del violín” o “La Martha Argerich del violín”, aunque no le gustan las comparaciones.

En 2023 tocó La Cumparsita para el Papa Francisco, en la Embajada Argentina en Hungría.

Tomá nota

La entrada general para ver a Policano cuesta $25.000 y puede adquirirse a través de internet por avantti.io, en las oficinas del Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste local 5), de 9 a 12:30. El concierto es el 24 de octubre, a las 21 h, en el Auditorio Juan Victoria.

Promo: Quienes adquieran su entrada para el concierto de “Queen Sinfónico Coral”, el 18 de octubre, podrán acceder a un 50% de descuento en la función final del año.

