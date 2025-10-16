Recta final para Mozarteum San Juan que, transitando los últimos pasos de su 43ra. temporada, despedirá el 2025 con dos conciertos imperdibles. El sábado 18 de octubre subirá a escena “Queen Sinfónico Coral“, bajo la dirección del maestro César Iván Lara y con la Orquesta de la Fundación Pianoforte (Mendoza) y el Coro Universitario de la UNSJ. Y el viernes 24 de octubre tendrá lugar la gala de clausura, de la mano de “La Messi del violín”, como llaman a Pilar Policano, la joven música argentina de proyección internacional.
Junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y bajo la dirección de su titular, el alemán Wolfgang Wengenroth, Policano interpretará el célebre Concierto para violín en re mayor, Op. 35 de Tchaikovsky.
Una joyita “made in Lanús”
- Pilar es nacida en Lanús, Buenos Aires. Tiene tan solo 17 años y es una apasionada de lo que hace. Reconoció que su música favorita “es la más difícil”.
- A los 6 años empezó a tocar en la Orquesta Escuela de Lanús. Viendo su talento, cuando tenía 11 año su maestra la llevó a una masterclass con Rafael Gintoli, que la tomó como su alumna.
- A los 14 años fue a vivir con su familia a Viena, para perfeccionarse. Para ese proyecto contó con la ayuda de la Beca Grüneisen del Mozarteum Argentino, que apoyó su desarrollo desde 2021. Allí estudia con el maestro Boris Kuschnir.
- Es alumna del prestigioso “Perlman Music Program Summer School” (EEUU), donde estudió con Itzhak Perlman y Li Lin.
- Ganadora del Premio Arthur Waser 2025, del Grand Prix en la V Yankelevitch Violin Competition, del primer lugar en categoría Junior en el Concurso Internacional de San Petersburgo y del Nouvelles Étoiles de París, en 2022, entre otros galardones, se ha convertido en una de las violinistas más destacadas de la escena internacional.
- Su talento ha recorrido prestigiosas salas, desde el Teatro Colón de Buenos Aires hasta el KKL Luzern y el Victoria Hall en Ginebra.
Le dicen “La Messi del violín” o “La Martha Argerich del violín”, aunque no le gustan las comparaciones.
- En 2023 tocó La Cumparsita para el Papa Francisco, en la Embajada Argentina en Hungría.
Tomá nota
La entrada general para ver a Policano cuesta $25.000 y puede adquirirse a través de internet por avantti.io, en las oficinas del Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste local 5), de 9 a 12:30. El concierto es el 24 de octubre, a las 21 h, en el Auditorio Juan Victoria.
Promo: Quienes adquieran su entrada para el concierto de “Queen Sinfónico Coral”, el 18 de octubre, podrán acceder a un 50% de descuento en la función final del año.
Mirá su actuación en el 10° Festival Konex de Música Clásica 2025