Golazo sinfónico-coral: la obra maestra de Queen revive en San Juan con más de 80 artistas en escena Organizado por la Fundación Pianoforte en el marco de la temporada 2025 de Mozarteum San Juan, el espectáculo contará con la dirección de César Iván Lara y las actuaciones de la orquesta de la Fundación, la banda Reina y el Coro Universitario de la UNSJ. Será el sábado 18 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.

Las mejores obras de Queen, con más de 80 músicos y cantantes en escena y nada menos que en el Auditorio Juan Victoria… ¿Tentador, no? Y más que eso, un espectáculo imperdible. “Queen Sinfónico Coral” es el espectáculo que presentará por primera vez en la provincia la Fundación Pianoforte, en el marco de la temporada 2025 de Mozarteum San Juan, luego de cuatro funciones agotadas en el Teatro Independencia de Mendoza. Será el sábado 18 de octubre y se recorta como una gran oportunidad para disfrutar de las creaciones del genial Freddy Mercury, ejecutadas por un destacado equipo de artistas cuyanos.

Dirigido por el Mtro. César Iván Lara, contará con la orquesta de la Fundación, banda de rock y, en esta oportunidad, el Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan.

“Yo creo que lo que identifica a esta propuesta es que el color sinfónico está todo el tiempo. Muchas veces vemos tributos donde hay un quinteto de cuerdas y se dice tributo sinfónico, y no es sinfónico. Aquí no, aquí está la orquesta a pleno, ejecutando temas muy intensos junto a los cantantes”, declaró en charla con DIARIO DE CUYO Lara, despegándose de otros homenajes. Y en este sentido hizo hincapié en el rigor de los arreglos -también a su cargo-, dispuestos para garantizar que sea un genuino concierto sinfónico, evitando las simplificaciones que a menudo se ven en otros tributos. El objetivo del conductor es claro: lograr que la orquesta no sea un simple acompañamiento. “La intención fue lograr que la música sonara mucho más con los colores de una orquesta sinfónica y se ha logrado muy bien”, expresó, no sin resaltar la riqueza armónica de las composiciones de la banda británica.

“Si no la que más, Queen es una de las que más exploró el tema sinfónico en el rock“, señaló. Y fue por más: “De hecho el tratamiento orquestal fue menos complicado y me daba permiso para usar recursos muy académicos para lograr colores que son muy sinfónicos y que no son de pronto tan frecuentes en el mundo del rock. Incluso la riqueza armónica de la música misma está muy ligada también a la música académica, a pesar de que, bueno, obviamente los temas tienen una estructura, se repiten y no son muy largos, son tres minutos, cuatro minutos cada tema”, se explayó, no sin dar una valoración final acerca de este punto de contacto que Queen marca entre dos universos musicales.

“Si alguien quiere entrar al rock es por Queen. Y si algún rockero quiere entrar al mundo de la orquesta, yo creo que también por Queen”, consideró el director venezolano, hoy radicado en Mendoza, que en 2023 fue director principal invitado de la Sinfónica de la UNSJ.

Un gran despliegue

El espectáculo contará con la actuación de la Orquesta Pianoforte, compuesta por una selección de 35 músicos profesionales de Mendoza. A ellos se suma la banda Reina, también de la vecina provincia, dedicada a interpretar el repertorio de Queen, cuyo vocalista es Matías Guembe.

La novedad de la puesta en San Juan será la participación del Coro Universitario, dirigido por Jorge Romero, que para Lara ha resultado “muy lindo y muy potente”, más allá de lo complejo que puede resultar trabajar en dos planos, en distintas provincias.

En total, se estima que habrá más de 80 personas en escena, en un despliegue que busca atraer tanto a los fanáticos de la música popular como a los amantes de la música clásica.

“Estoy muy contento de que esto se haga en San Juan, vamos a hacer feliz a la gente, porque la gente canta también en los conciertos… Va a ser algo muy distintivo, creo yo”, dijo Lara, invitando al público a no perderse la oportunidad de ver este “golazo de concierto” -como lo definió- en el Auditorio Juan Victoria.

El programa

Queen overture

You’re my best friend

Somebody to love

Love of my life

Bohemian Rhapsody

Don’t stop me now

Another one bites the dust

Play the game

Crazy little thing

Save me

I want to break free

Radio ga ga

Show must go on

We will rock you – We are the champions

Para agendar

Queen Sinfónico-Coral

Día: Sábado 18 de Octubre

Lugar: Auditorio Juan Victoria

Hora: 21:30 h

Entradas: General: $25.000. Menores de 30 años y jubilados: $20.000

Puntos de venta: Online en avantti.io, o ficinas del Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste local 5) de 9 a 12:30 h y boletería del Auditorio el día de la función desde las 19 h

Fundación Pianoforte

La Fundación Pianoforte, creada y presidida por el pianista Leonardo Pittella- es una organización sin fines de lucro con sede en Mendoza, dedicada a generar impacto y transformación social a través del arte. Con producción general de Camila Tula Egea, impulsa proyectos que combinan educación musical, producción artística y vinculación comunitaria, con el objetivo de potenciar la vocación, el desarrollo humano y la inclusión.

Desde conciertos sinfónicos hasta programas de formación y colaboraciones con organizaciones benéficas, la Fundación trabaja activamente para construir un ecosistema cultural donde el talento y la oportunidad puedan encontrarse.