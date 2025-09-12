En Valle Fértil se armó la delegación sanjuanina que viajará a Córdoba para competir en el Festival Nacional de Malambo Femenino Ayelén Mercado se consagró Campeona provincial, seguida por Romina Barrionuevo. También eligieron por primera vez a los Campeones de zamba: Cristian Romero y Cecilia Gómez, de Chimbas. Hubo destacada participación de bailarines y un jurado de jerarquía.

Fueron muchas horas y no menos nervios los que se vivieron en el escenario Saúl Quiroga, del Polideportivo Municipal de Valle Fértil, por donde pasaron unos 400 competidores, locales y otros que llegaron desde distintos departamentos de San Juan, con un objetivo claro: Lograr el pase al Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF), que se llevará desde el 8 al 12 de octubre en Tanti, Córdoba. Finalmente, un jurado de lujo -integrado por la tucumana Judith Monteros, actual Campeona Nacional de Malambo Femenino; y José Luis Baez e Ivana Carrasco, organizadores del ascendente encuentro nacional- eligieron a los integrantes de la nueva comitiva, que buscarán anotar sus nombres en el medallero del selectivo mediterráneo, en dos distintos rubros.

La pocitana Ayelén Mercado se consagró Campeona Provincial de Malambo Femenino, escoltada por la caucetera Romina Barrionuevo. Aspirantes a Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025, ellas serán la cabeza de esta embajada que apunta 27 rubros y distintas categorías, y que por primera vez integrarán Campeones Provinciales de zamba, una elección inédita que recayó en Cecilia Gómez y Cristian Romero, bailarines de Chimbas.

‘Fue una competencia reñida, porque este año vino el doble de gente que el año pasado y hubo mucho nivel en el selectivo. Así que conformamos una selección de 170 bailarines que representará a San Juan en el Nacional de Malambo Femenino. Estamos muy orgullosos de todo este talento sanjuanino y de que la delegación haya sido elegida en Valle Fértil’, comentó a DIARIO DE CUYO Jonathan Franco Villalón, delegado provincial junto a Marile Zerpa.

El delegado contó también que esta previa contó con la presencia de la vallista Valentina Villalón, actual Campeona Infantil de Malambo Femenino, quien protagonizó una exhibición junto a Judith Montero. ‘La idea era visualizar cómo se arranca la carrera de un malambista y cómo se termina, en la figura de ambas’, subrayó.

Con San Juan se cerraron las instancias provinciales del CNMF. De aquí en más solo queda ajustar detalles para llegar de la mejor forma al competitivo nacional, del que participan 23 sedes (ya cada una con su equipo) que se medirán en el anfiteatro Solar de Piedra, ciudad de Tanti; un Festival que nació a la luz del lema “Malambo Femenino: nunca más un rubro”.