Novedosa muestra de artista sanjuanina: Arte para ciegos e hipoacúsicos Se trata de Sonia Leza, la artista y coordinadora del Grupo Fuzionarte, que hará su primera exposición individual de carácter inclusivo.

Ya el título “Inclusión en Colores” dice todo. Pero la actividad es mucho más emotiva todavía. Es que para su debut en solitario, la artista Sonia Leza tendrá su exposición individual hoy en la sala Mario Pérez de Complejo La Superiora (Dr. Ortega esq. Conector Sur) y no se trata de un montaje más.

“¿Somos inclusivos? ¿Respetamos a aquel que es diferente a nosotros? ¿Reconocemos la dignidad que como personas poseemos todos? La intención de esta exhibición es invitar a reflexionar sobre la inclusión”, expresó a DIARIO DE CUYO, la artista que tendrá montadas piezas que tratarán estos interrogantes acerca de la sociedad sanjuanina.

Coordinadora del Grupo Inclusivo Fuzionarte que arrancó en 2024, Sonia Leza ahora se impuso como nuevo desafío: realizar su bautismo de fuego como expositora individual con una mirada dirigida, en especial, a público ciego, con problemas visuales e hipoacúsico. La cita será esta noche a las 20 h, en la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (subsuelo).

Para cumplir esta misión integradora, en el acto inaugural, Sonia estará acompañada por Yanina Minguez, profesora en Lengua de Señas para los espectadores de todas las edades que sean hipoacúsicos.

En tanto, para la gente no vidente o con problemas visuales, las reseñas que estarán junto a cada una de las pinturas estarán escritas también en Braille.

“Quiero comunicar a quienes asisten a esta muestra la importancia de reconocer aquello que nos hermana, como lo es el respeto, la dignidad, la empatía. Es más, habrá una obra con relieve para poder palpar y a través del tacto poder apreciarla’, manifestó Leza respecto a la mirada inclusiva de este acontecimiento que contará con el trabajo curatorial de Eliana Femenía y un acto de apertura con un show musical a cargo de Anita Elizondo en voz con Santi en guitarra.

“Mi primera experiencia fue en mi adolescencia, donde di clases de Catecismo a niños con dificultades neurológicas en la ciudad de Buenos Aires en la Parroquia San Juan de Dios de Ramos Mejía”, recordó Sonia respecto a los primeras pasos a nivel profesional que tocaron sus fibras más íntimas.

“Luego, ya adulta, cursé la Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas en la UCC. La tesina versó en la Inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Es por esto que, como artista, tengo ese impulso de comprometerme socialmente con aquellas personas que hacen a la diversidad”, mencionó la creadora.

“La inclusión es un enfoque que busca garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con respeto y dignidad, independientemente de sus características, necesidades o habilidades. Esto implica crear entornos accesibles y acogedores que valoren la diversidad y promuevan la participación de todos. La inclusión se enfoca en identificar y eliminar barreras que puedan impedir que las personas participen plenamente en la sociedad”, destacó sobre los valores que para ella tiene que ver con la inclusión como “una humilde contribución que hago como artista”, según recalcó.