Enojo de sanjuaninos que con entradas en mano, se quedaron sin ver a Q’Lokura: “Perdón por la mala organización” Los cantantes de la banda cuartetera pidieron disculpas pero se despegaron de la logística del evento que reunió a una multitud.

Una multitud fue parte del espectacular show que dio Q’Lokura en el estadio cerrado Aldo Cantoni, este martes en la noche, en la antesala del feriado del 9 de julio. Pero no todos los fanáticos de la banda cuartetera quedaron contentos porque hubo personas que quedaron afuera “con entrada en mano”, ya que la capacidad del lugar se vio colmada.

Los seguidores manifestaron su enojo y si bien el espectáculo se desarrolló tal como lo habían planeado, los cantantes debieron pedir disculpas: “Perdón por la mala organización, no tenemos nada que ver”.

Así comienza el video que cargaron en sus redes sociales y que acompañaron con el siguiente texto: “¡GRACIAS NIÑOS!

Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa,mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con La Meseta Producciones”.

En este sentido, muchos fanáticos reclamaron que no pudieron ingresar porque la capacidad del lugar ya estaba completa y en las imágenes se puede apreciar que hasta en las escaleras que comunican a las cabinas de transmisión, había gente amontonada. “Lo único que les pedimos es que se cuiden y disfruten del show”, destacó el Chino Herrera antes de arrancar.

Adentro había personas apretadas pero afuera los fanáticos manifestaban su malestar de haber pagado una entrada y no haber podido disfrutar del espectáculo. En contacto con este medio, testigos de la noche reclamaron que hubo una avalancha para entrar pese a que la capacidad ya había superado el máximo. “Hubo caídas y personas lastimadas. Muchos se fueron al ver el desmadre y los que entraron salieron rápidamente porque no se podía estar. La banda paró en un momento el show porque había una persona que se había desmayado y no la podían sacar. No había médicos y las salidas de emergencias estaban tapadas de gente. Podría haber sido una tragedia”, explicó con detalles un espectador.

Por el momento, desde la productora que trajo a la banda no emitieron algún comunicado al respecto.