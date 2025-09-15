Enzo Fernández sorprendió al debutar como modelo: las fotos y el video de la campaña El futbolista argentino estuvo al frente del lanzamiento de la marca y generó una gran repercusión en las redes sociales

Enzo Fernández causó furor y estuvo en el centro de la escena, no por su desempeño en el campo de juego, sino por su debut como modelo. El futbolista campeón del mundo con la selección argentina formó parte del lanzamiento de la campaña primavera-verano de la marca argentina Equus y su nueva faceta generó una gran repercusión en redes sociales. El mediocampista del Chelsea fue seleccionado como embajador de la firma, que viajó hasta Inglaterra para realizar una producción exclusiva con el futbolista.

La elección de Enzo Fernández como imagen de Equus responde, según la marca, a la identificación con valores como la dedicación, la superación, la trayectoria y el liderazgo. En el marco de la campaña, el futbolista posó con cinco conjuntos de la colección primavera-verano 2026, que incluyeron desde sastrería de lino en tono off white hasta camisas de manga corta, tanto lisas como a rayas, algunas de ellas llevadas entreabiertas y con el torso al descubierto. Estas imágenes, difundidas a través de un shooting exclusivo realizado en su lugar de residencia, marcaron tendencia y fueron ampliamente compartidas en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron el estilo y carisma del deportista.

El lanzamiento de la campaña se acompañó del shortfilm Enfoque, una pieza audiovisual con la que Equus buscó transmitir la importancia de mantener una visión clara y perseverante. La marca expresó que Enzo Fernández encarna el esfuerzo, el crecimiento y la determinación, y que su historia personal refleja la relevancia de enfocarse en lo esencial para alcanzar los objetivos. En palabras de la firma, “Enzo representa esfuerzo, crecimiento, determinación y superación. Desde sus inicios, su historia refleja la importancia de enfocarse como punto de partida para lograr lo que se propone con la mirada en lo esencial. Cada jugada de él muestra que la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la perseverancia”.

El propio Enzo Fernández manifestó su entusiasmo por esta colaboración, al afirmar: “Me gustó que una marca argentina piense en mí como nuevo embajador. Cuando Equus me contó el concepto de la campaña, no lo dudé. Creo que ambos compartimos las ganas de superarnos día a día”. Esta incursión en el mundo de la moda fue recibida con elogios por parte de sus seguidores, quienes lo felicitaron por asumir nuevos desafíos fuera del ámbito deportivo.

Desde la dirección de Equus, Pedro y Martín Wolfsohn, CEO de la marca, destacaron la incorporación del futbolista: “Estamos muy felices de que Enzo se haya unido ya que refleja de qué está hecha la historia de nuestra marca. Somos un equipo que cada día asume nuevos desafíos. Siempre con pasión y dedicación en lo que hacemos. Sin dudas, eso es lo que nos convirtió en la marca que somos hoy”.

En lo que respecta a lo futbolístico, el Chelsea dejó escapar la victoria en la Premier League tras igualar 2-2 ante el Brentford este sábado, en un encuentro donde Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte debutaron con la camiseta blue. Enzo Fernández fue titular y compartió el mediocampo con el ex futbolista de Rosario Central.

Garnacho comenzó en el banco por decisión técnica, ya que aún no alcanzaba el ritmo físico óptimo, pero ingresó en la segunda mitad y aportó frescura al ataque. En el desarrollo del juego, Kevin Schade abrió el marcador para el Brentford en la primera parte. Luego, Cole Palmer igualó el resultado y, poco después, una jugada destacada de Garnacho derivó en el gol de Moisés Caicedo, que parecía asegurar el triunfo para el Chelsea.