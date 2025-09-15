Oportunidad para nuevos talentos: Cantantes líricos de América Latina competirán en San Juan La segunda edición del certamen se realizará del 5 al 10 de octubre. Está organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, a través del Teatro del Bicentenario. La dirección artística es de Verónica Cangemi y tiene importantes premios.

El talento lírico de América Latina tiene una cita ineludible en San Juan. Del 5 al 10 de octubre de 2025, la provincia será anfitriona de la segunda edición del Concurso Internacional de Canto Lírico “Ópera Cangemi”, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Teatro del Bicentenario. La iniciativa liderada por la reconocida soprano mendocina Verónica Cangemi -también en la dirección artística del proyecto y a cargo del programa Opera Training del máximo coliseo local- busca consolidarse como una plataforma para las jóvenes promesas de la ópera en la región. A su vez “posiciona a San Juan como una de las sedes más relevantes en el circuito de formación y proyección artística del canto lírico en América Latina”, tal como resaltan desde la organización.

“Los concursos de canto ofrecen (a los jóvenes artistas) una oportunidad única de crecer, de superar miedos y de descubrirse a uno mismo en medio de la música… Apoyarlos es creer en el arte, en la juventud y en la capacidad de la música para unirnos más allá de las fronteras” Verónica Cangemi

El certamen contará con un jurado de primer nivel internacional, integrado por Collin Michael Brush, director del Houston Grand Opera Studio (Estados Unidos), Beatrice Venezi, directora de orquesta del Teatro Colón de Italia; y Alejandro Abrante, director de teatro en España.

El concurso se desarrollará en varias etapas. En la primera fase, los participantes interpretarán dos arias de ópera. Aquellos que avancen a las instancias de semifinal y final deberán presentar un aria de ópera elegida por el jurado, lo que pondrá a prueba su versatilidad y preparación.

Los ganadores recibirán importantes premios, incluyendo el de 5.000 dólares para el primer lugar, además de la posibilidad de acceder a contratos profesionales en Argentina, Estados Unidos y Europa, reforzando así el compromiso del certamen con la proyección profesional de los artistas. El evento culminará con el Concierto de los Galardonados, una velada especial que se llevará a cabo el 10 de octubre, a las 19, en el Teatro del Bicentenario.

Verónica Cangemi junto a José Carreras en el Teatro del Bicentenario. Fue en junio pasado, en el marco de la gira despedida mundial del tenor español.

Antecedente

El Concurso Internacional “Ópera Cangemi” nació con el objetivo de descubrir y formar nuevos talentos líricos latinoamericanos, ofreciendo becas, clases magistrales y oportunidades de proyección internacional. La primera edición se llevó a cabo en 2019 en Mendoza, y culminó con un concierto en la Nave Universitaria, a cargo de los ganadores: Guadalupe Barrientos, María Castillo de Lima, Natalia Quiroga Romero y Felipe Cudina Begovic.

Información importante para aspirantes: