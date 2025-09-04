Este fin de semana comenzará un curso taller de arreglos musicales para guitarra El Departamento de Música de la casa de altos estudios, invita a profesores, estudiantes y músicos en general un ciclo de perfeccionamiento artístico.

Mediante un proyecto de extensión, la Cátedra de Guitarra del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ iniciará el “Curso taller de Arreglos para guitarra”. La propuesta está destinada a estudiantes, egresados y egresadas del Departamento de Música; también a docentes y a músicos en general que deseen ampliar conocimientos.

Comenzará el sábado 6 septiembre a las 9hs. en el Aula 10 del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza) y continuará todos los sábados hasta el próximo 11 de octubre. El docente a cargo de este taller será el profesor de guitarra, Juan José Olguín.

El curso buscará ofrecer un panorama amplio de las posibilidades técnicas y musicales de arreglos, transcripciones y adaptaciones de obras musicales del repertorio de la música académica y popular para guitarras. También, analizar en un trabajo colectivo las diferentes herramientas que se disponen para realizar los arreglos. Verificar a través de la ejecución la validez de los recursos empleados y obtener una experiencia básica que permita a quienes asistan desarrollar en el futuro trabajos complejos.

Los contenidos

Habrá descripción y análisis de la guitarra como instrumento reproductor de texturas monódicas, polifónicas, homofónicas y armónicas. Análisis de obras para dos o más guitarras. Identificación de las características y recursos básicos utilizados. Descripción de los procedimientos a utilizar. Realización escrita de arreglos, transcripciones y adaptaciones para dos o más guitarras a partir de obras originales para otros instrumentos u orgánicos. Estudio individual y ensayo grupal para sonorizar las partituras escritas.

Las personas participantes del curso acreditarán 60 horas reloj. Para más consultas y completar el formulario de inscripción, comunicarse mediante correo electrónico a

cursotallerarreglomusical@gmail.com

Montos de la inscripción: Activos: $24.000. Oyentes: $12.000. Estudiantes del Departamento de Música: sin costo.

Fuente: Info U y Universidad Nacional de San Juan.