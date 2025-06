Eugenia recibió la visita de su hijo en Gran Hermano y una actitud generó polémica: por qué podrían sancionarla Lo que parecía ser un momento emotivo se transformó en un profundo debate en las redes, donde piden la expulsión de la actriz

Un momento emotivo se vivió con el ingreso a la casa de Gran Hermano del hijo de Eugenia Ruiz, quien expresó su sorpresa por la larga ausencia de su madre, al señalar que esperaba que su estadía fuera de solo unas semanas, pero ya habían pasado varios meses.

En ese contexto, el reencuentro entre la participante y su hijo Felipe dentro del reality generó polémica por las preguntas de la participante sobre lo que ocurre fuera del programa. Durante la visita especial, Eugenia se mostró visiblemente emocionada y no pudo contener las lágrimas al abrazar al menor. La participante aprovechó entonces el momento para realizarle varias preguntas, algunas de las cuales apuntaban a obtener información sobre el exterior, lo que provocó reacciones entre los seguidores del programa.

En particular, la santiagueña preguntó a Felipe cómo le iba en el colegio y si la extrañaba, llegando a decirle: “Si me extrañás mucho, me voy del programa”, a lo que el niño respondió que no quería que ella se fuera. Eugenia insistió: “Decime la verdad”.

La interacción entre madre e hijo incluyó un instante en el que la campera de Felipe cubrió el micrófono, lo que permitió que conversaran en voz baja durante unos segundos. Este detalle fue uno de los puntos que más comentarios generó en redes sociales, ya que algunos espectadores interpretaron que la participante intentaba obtener información del exterior, algo que las reglas del reality suelen restringir.

eugenia no está en su mejor momento pero esto es realmente amor de una madre a un hijo 🥹#GranHermanoArgentina2025 #granhermano pic.twitter.com/zSBev54kpY — benja 🫦 (@benjamonciito) June 12, 2025

La visita no se produjo en soledad, ya que el niño estuvo acompañado por la hermana de la participante y su hija, lo que permitió un reencuentro familiar completo dentro de la casa de Gran Hermano.

El ambiente se tornó emotivo, con abrazos y palabras de afecto. “No puedo creerlo, necesitaba abrazarte mucho, te extrañaba tanto”, expresó ella entre lágrimas.

Durante la conversación, Felipe le recordó a su madre que ella le había prometido estar solo “unas tres semanitas”, pero que finalmente su permanencia se extendió por varios meses. Esta observación del niño fue uno de los momentos destacados del reencuentro, ya que reflejó el impacto que la participación en el reality tiene en la vida familiar de los concursantes.

En otro pasaje de la charla, Eugenia preguntó a su hijo cómo percibía su actuación en el reality: “¿Me ves en la tele y me ves gritonear por ahí? Y dicen: ‘ay, qué mamá loca que tengo’. ¿Salgo linda en la tele o hecha mier..?’”, consultó la participante, buscando conocer la imagen que proyecta fuera de la casa. Esta inquietud por saber cómo es vista por el público y su familia también fue interpretada por algunos seguidores como un intento de obtener información externa, lo que alimentó la controversia en redes sociales.

Durante la visita, se tomó también un segundo para compartir con sus familiares quiénes considera sus verdaderos amigos dentro de la casa: “Son poquitos, se llaman Selva, Juan Pablo y Ulises”, afirmó, al dejar en claro cuáles son sus vínculos más cercanos.

El reencuentro concluyó con un mensaje cargado de emoción por parte de Eugenia hacia su hijo: “No puedo creer hijo que te estoy viendo, ya falta muy poquito, te amo”, expresó mientras lo abrazaba.

Miles de usuarios llenaron las redes con mensajes conmovedores al ver el abrazo entre Eugenia y su hijo. El apoyo, la admiración y la ternura desbordaron los comentarios, marcando ya ese instante como uno de los más auténticos y recordados de toda la temporada.

El reencuentro tocó el corazón de Eugenia y de quienes siguen cada paso suyo, abriéndole la puerta a una nueva etapa dentro del juego, con un impulso emocional que la fortalece y un respaldo visible desde afuera.