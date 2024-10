Evangelina Anderson desmintió su separación de Martín Demichelis: “Hay un límite” Tras la noticia de Yanina Latorre, la modelo salió a desmentir su ruptura con el entrenador y dejó un contundente mensaje.

Evangelina Anderson rompió el silencio y desmintió su ruptura con Martín Demichelis, luego de que Yanina Latorre haya revelado que se habían separado en México por una infidelidad del director técnico a la modelo con una azafata.

Horas después de la noticia, Evangelina publicó un contundente mensaje en sus redes sociales con una foto donde se encuentra agarrada de la mano con el entrenador de Rayados de Monterrey.

De esta manera, aclaró: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite”.

¿Qué pasó entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis?

Tras más de 15 años de relación, según Yanina Latorre en LAM (América TV), contó: “Se separaron en México. A ella le llegó un mensaje diciendo que él estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River cuando van a concentrar y ahí empezó un vínculo, no sé si un día o dos, o una relación paralela”.

“A Evangelina le llegó el mensaje y él se lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo en Monterrey, en el club no lo quiere blanquear entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa, está todo el día entrenando”, detalló.

“Ella ya se había enterado lo de la azafata, hubo una pequeña crisis pero le creyó. Y ahora alguien le habló determinada situación, y él lo terminó confesando”, agregó la panelista este mismo miércoles en el programa de Ángel de Brito.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conocieron en 2007 en Córdoba, se casaron en 2015 y formaron una familia con tres hijos: Bastián, Lola y Emma.

Recientemente, la modelo dejó Argentina y partió rumbo a México junto a sus niños para acompañar al entrenador, que debutó como DT de los Rayados de Monterrey. “Alemania, Inglaterra, España. Sin duda, esta es la más difícil de todas”, expresó en un posteo en la red. “La más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa”, continuó.

“Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá, también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño”, se explayó mientras pasaban fotos y videos de su estadía en el país cuando Martín era el Director Técnico de River Plate.

“Volver a nuestras costumbres, que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí esperando que algún día vuelvas. Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa, por un ratito más”, prosiguió.

“No hay día que no nos despertemos y no sigamos valorando lo que tenemos, por eso siempre agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos”, cerró.

Cabe mencionar que tiempo atrás se rumoreó que Evangelina Anderson y Martín Demichelis estaban separados. Sin embargo, ella se encargó de desmentirlo como lo tuvo que volver a hacer actualmente tras la información de Yanina Latorre.