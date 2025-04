Fabián Gianola anunció su casamiento con su novia 36 años menor El actor confirmó su compromiso con la bailarina Florencia Elizabeth. Tras años de conflictos legales, planean una boda pequeña y fuera del país.

Fabián Gianola, de 62 años, confirmó públicamente su intención de formalizar su relación con Florencia Elizabeth, una joven bailarina 36 años menor que él. Luego de años difíciles marcados por denuncias judiciales que afectaron su vida personal y profesional, el artista decidió dar un paso trascendental en su historia de amor, planeando un casamiento íntimo y alejado de los medios.

La noticia, que se conoció a través de una breve nota que dieron donde revelaron que la pareja ya trabaja en los preparativos, aunque todavía sin una fecha exacta definida. Ambos coincidieron en que la celebración sería fuera de Argentina, en un destino que prefirieron mantener en reserva.

Según detallaron en diálogo con Farándula Show, la idea inicial es que en noviembre de 2025 se realice una fiesta de compromiso. “La tenemos pensada para noviembre. Con muy poquita gente, algo íntimo”, comentó la joven, dejando en claro que buscan evitar la exposición pública. El actor agregó: “Quizás en noviembre sea la fiesta de compromiso y de ahí surgirá la fecha exacta. Estamos viendo”.

A la hora de hablar sobre el lugar donde se llevará a cabo la celebración, tanto Gianola como su pareja fueron categóricos: no será en Buenos Aires. Si bien no dieron mayores detalles, el actor deslizó que podría ser en otro continente: “Más lejos”, respondió cuando el entrevistador intentó indagar si se trataría de Uruguay u otro país limítrofe.

En cuanto a los invitados, la pareja aclaró que será un evento muy reducido, prácticamente reservado a su círculo íntimo. “Muy acotado, muy acotado”, señaló el artista. La relación entre Fabián y Florencia, si bien tiene varios años de conocimiento previo, se formalizó públicamente en 2024. El actor, que había atravesado una prolongada etapa de conflictos judiciales y problemas de imagen pública, encontró en ella un nuevo motivo para rehacer su vida afectiva.

A finales de 2023, el actor fue sobreseído en las causas judiciales por presunto abuso sexual, denuncias que habían empañado su trayectoria y afectado seriamente su carrera. A partir de la resolución favorable de la Justicia, Gianola inició un proceso de reconstrucción de su vida personal y profesional.

“Yo no reconozco ningún tipo de delito con esto, con el acuerdo no se reconoce delito ni culpabilidad. Y después, las herramientas de la Justicia dicen que hay que hacer trabajos comunitarios, pero yo no acepté ningún tipo de delito, al contrario. Es eso, un acuerdo de partes donde la denunciante está muy interesada como yo en no ir a juicio”, había revelado a Teleshow.

Una de las acciones más importantes que emprendió fue la demanda contra la Asociación Argentina de Actores, a quienes reclama 600.000 dólares en concepto de daños y perjuicios. Según explicó, su intención es obtener una reparación por las consecuencias que, afirma, tuvo que soportar en su vida laboral y su imagen pública.

En ese marco, su vínculo con la joven representa una nueva etapa. La mujer de 26 años se desempeña como bailarina y también trabaja como productora de seguros y mandataria del automotor y es entrenadora de disciplinas como zumba, fitness dance, GAP y gimnasia localizada.

Hace unas semanas, en el programa El run run del espectáculo (Crónica TV), el actor le contó la noticia al periodista Lío Pecoraro. “Está en los planes. Lo decidimos hace poco tiempo con ‘La China’, decidimos pasar de nivel. Estamos contentos con la decisión que tomamos y avanzando sobre esos pasos. Tenemos una fuerte relación, cada vez es más fuerte el lazo“, explicó.

Además, también reveló cómo es la relación de sus hijos con su pareja. “Mis hijos tienen la edad de ella y la adoran, se llevan re bien. Es más, ahora mismo uno de mis hijos nos cuida a la gata en nuestra casa. Verónica, mi esposa durante 30 años, la quiere y se pasa como tres horas en casa cuidándonos a la gatita”, cerró.