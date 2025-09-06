Feria de productos de San Juan con entrada libre y gratuita en los jardines del Auditorio Mañana domingo, los espacios verdes del Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria se vestirán con los colores de la primavera con los stands de productores sanjuaninos y el ingreso totalmente gratuito.

Un evento y mil vivencias en un mismo espacio ¡Septiembre a pura feria! Este domingo 7 de septiembre de 16:30 a 21:30 h, en los Jardines del Auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita, la Feria de Diseño La Lolita tendrá su primer super edición de la temporada 2025 con más de 120 emprendedores sanjuaninos que ofrecerán sus trabajos demostrando el talento local en materia de diseño y artesanías con productos confeccionados con sus propias manos.

Además, para que el público tenga todo en un mismo lugar, también habra un completo patio gastronómico con el objetivo de promover el consumo local y dando espacio a la creatividad sanjuanina.

Consolidada como uno de los encuentros más populares de San Juan, “En el mes de julio pasado, la feria fue declarada de interés cultural recreativo y económico por la Municipalidad de la Capital de San Juan“, expresó Norma Lara a DIARIO DE CUYO, respecto al acontecimiento que en cada fecha reúne a familias enteras que asisten a disfrutar de una tarde distinta en la que se respira creatividad en cada paso.

“En cada edición se destaca la calidad de sus expositores que son emprendedores de la provincia con producción netamente propia. Feria La Lolita fue pensada como un espacio para que los emprendedores tengan un punto para sus ventas con sus posibles clientes apostando siempre al compre local”, Norma Lara, organizadora desde hace 2 horas de esta iniciativa ya instalada en el ruedo provincial, tras 8 años de coordinar Locas por la Ferias con Yanel Aballay.

Por otra parte, la hacedora también confirmó una segunda jornada imperdible para el próximo domingo 14 en el Chalet Cantoni Casa Cultural también con acceso libre y gratuito para que los visitantes puedan explorar todas las posibilidades y ofertas. Esto se debe a que una gran cantidad de productores presentan sus creaciones en lo que se ha convertido en una de las ferias más elegidas de la provincia.

Aquí podrán encontrarse trabajos en marroquinería, toda clase de tejidos, objetos en cerámica, deco vitrofusiónm y decoración, hasta cuchillería y una impresionante variedad de plantas y productos únicos. todos con sello sanjuanino.

¿Los precios? Son variados y van desde un portasahumerios en $3.500 y una taza de cerámica en $7.000.

MIRA TAMBIÉN El nostálgico recuerdo de la infancia de Omega: del sacrificio de niños vendiendo semitas al éxito en la actualidad

¡Para no perderse nada! Todos los datos que se necesitan están acá:

La primera fecha es mañana domingo 7 en los jardines del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza) que abrirá sus puertas de 16:30 a 21:30 h con ingreso gratis.