El nostálgico recuerdo de la infancia de Omega: del sacrificio de niños vendiendo semitas al éxito en la actualidad En la previa del "Omegazo Niño Fest" para homenajear a los chicos de la provincia este domingo, los hermanos Hugo y Alejandro Flores recordaron los momentos de su infancia en la Villa del Carril.

Hace varios años que son la banda más importante de San Juan. Y no solo eso, sino que en los últimos años el éxito los catapultó a triunfar también en el país. Ese éxito que hoy ostenta Omega comenzó a forjarse en la niñez de los hermanos Flores en la Villa del Carril hace más de 20 años atrás. En la previa del “Omegazo Niño Fest” -que tendrá lugar este domingo en el corazón de Capital y que le pondrá el broche de oro a los festejos por el Día del Niño-, Hugo y Alejandro Flores recordaron con nostalgia esa infancia que los marcó. Desde muy chiquitos se las ingeniaron para vender semitas, pan y hasta bolsas de frutas en las esquinas para poder comprar los instrumentos. Ese sacrificio hecho de niños valió la pena y sin dudas los llevó al éxito de la actualidad.

“Todo en la vida hay que lucharlo, nadie puede tirar la toalla, porque haciendo bien las cosas, todo llega. Nosotros empezamos muy de niños y por eso nos gusta siempre homenajear a los chicos, nos encantaría que muchos chicos tomen nuestro ejemplo de sacrificio para cumplir sus sueños”, expresa Hugo Flores, la voz de Omega.

Ese sueño de ser músicos comenzó a forjarse en la Villa del Carril, en Capital. Precisamente en el fondo de la casa de la abuela de los hermanos Flores. Allí, los hermanos Hugo, Alejandro y Emanuel y los amiguitos de la cuadra, se reunían por las tardes y después de limpiar el fondo comenzaban a tocar o “hacer bulla”, como afirma Hugo, ya sea con tarros o cualquier elemento que sirviera como instrumento musical. “Venían nuestros amigos a vernos, nosotros nos imaginábamos que estábamos en un escenario pero en realidad no teníamos ni un instrumento”, comenta el mayor de los hermanos. “Pudimos transitar toda nuestra infancia con la música, creo que la familia completa vino a este mundo hacer música”, agrega Alejandro. Pero eso que arrancó como un juego de niños empezó a tomar forma cuando el mayor de los hermanos recibió de regalo un teclado. “Ahí como que empieza todo. Tuvimos por primera vez un instrumento de verdad a pesar de que era de juguete”, bromea el cantante de Omega.

Esa “bandita” de los niños de la Villa del Carril comenzó a tomar forma y con el fuerte respaldo de sus padres se armó una especie de comisión para recaudar fondos y poder comprar instrumentos de verdad. Los mayores hacían semitas y pan y esos niños que soñaban con ser músicos salían por las tardes a venderlos. Venta de empanadas, venta de bolsas de frutas en las esquinas, todo valió para poder dar un paso más a ese sueño. Bajo el nombre de “Los Fugitivos”, los chicos comenzaron a tocar en el Parque de Mayo, en eventos familiares y luego -a medida que iban creciendo- en chocolates por el Día del Niño.

This browser does not support the video element. MIRA TAMBIÉN ‘Vivimos en un reality show de la crueldad’

“Demoró muchos años en llegar lo que buscábamos, pero nunca perdimos esa ilusión de poder vivir de la música. Fue una experiencia muy linda porque arrancamos en la música prácticamente jugando”, expresa Hugo y Ale agrega: “Hemos tenido una infancia muy linda, sin teléfono, sin nada, solamente queriendo hacer música hasta la fecha”, comentó.

En la previa del Omegazo Niño Fest este domingo en la Plaza Italo Severino Di Stéfano (frente a la Terminal de Ómnibus), el mayor de los Flores recalca la importancia de vivir la niñez pero también la forma de sacrificarse para cumplir esos sueños: “Creo que todo en la vida hay que lucharlo hasta el final, nadie puede tirar la toalla, porque haciendo bien las cosas, las cosas llegan. A nosotros nos tardó un poquito más, porque empezamos muy chiquitos y acá no hay una industria musical, como por decir cazatalentos que sí existen en Buenos Aires. Yo le digo a los chicos que cuando sueñen con algo, vayan por eso porque creo que todo llega en la vida, con trabajo y disciplina llega”, expresó.

Hugo y Alejandro Flores y el recuerdo de la infancia en la Villa del Carril.

Omegazo Niño Fest, un evento para toda la familia

Omega organiza una mega celebración destinada para celebrar con los chicos pero a la que podrá asistir toda la familia. El evento, denominado “Omegazo Niño Fest” tendrá lugar el domingo 7 de septiembre en la Plaza Monseñor Italo Severino Di Stéfano, ubicada en calle Pueyrredón frente a la Terminal de Ómnibus, en Capital.

La jornada ofrece chocolate, regalos y sorteos con cientos de regalos para los chicos. Además, llegará Piñón Fijo con todo su show y actuará la banda cuartetera El Chipote, que llegará desde Córdoba para hacer bailar a toda la familia. Lógicamente el broche de oro lo pondrá la banda sanjuanina liderada por los hermanos Hugo y Alejandro Flores.

Las actividades arrancarán a las 15 horas, el primer espectáculo será una obra de teatro, a las 16.15 está previsto el show de El Chipote, a las 17 el show de Piñón Fijo, mientras que a las 18 cerrará Omega.