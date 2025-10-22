Fiesta de la Tradición 2025: la elección de la Paisana volverá a la plaza departamental Lo confirmaron desde el Municipio de Jáchal, donde ayer se hizo la apertura de sobres para conocer los nombres de las actuales postulantes al máximo honor de la celebración telúrica, una de las más importantes del calendario festivalero sanjuanino.

La 64ta. edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, que se realizará en Jáchal los días 8, 14 y 15 de noviembre próximo, tendrá un cambio importante: La elección, proclamación y coronación de la Paisana Nacional regresará a la Plaza Gral. San Martín, como era antes de que se mudara al Anfiteatro Buenaventura Luna. Así lo confirmaron a DIARIO DE CUYO desde la comuna jachallera, que ultima los preparativos para la celebración, sin dudas una de las más importantes y convocantes de San Juan.

Desde que se mudó al Anfiteatro, la Plaza San Martín -donde se lleva a cabo la apertura de la Fiesta- era el lugar en el que las aspirantes a la corona se mostraban y compartían junto al público, una suerte de presentación oficial en sociedad para luego vivir la definición del certamen en el Buenaventura Luna. Pero este año, el paseo principal de Jáchal volverá a cobijar uno de los momentos más emocionantes del encuentro.

“Se hace así por una cuestión de tiempos de grilla. Hay muchos artistas y homenajes importantes que ajustan los tiempos“, dijeron desde el municipio, no sin destacar que el cambio será muy bueno para los familiares de las candidatas y para la comunidad toda, puesto que esta primera velada es gratuita para el público.

Según memoriosos como Ramón Molina, histórico conductor de la elección, se estima que fue a comienzos de los ’80 que esta instancia de la Fiesta, una de las que genera mayor interés en la comunidad, pasó al escenario Tito Capdevila, flanqueado por los cerros y con su ya característico guitarrón. Al principio fue durante la noche de cierre, los sábados, pero luego se adelantó al viernes para que la nueva Paisana pudiera encabezar y disfrutar de la última velada de manera completa. Desde entonces, los números centrales de las dos jornadas principales se dividieron: en la primera noche (los viernes), la elección y coronación de la Paisana; y en la segunda y última, la escenificación del Fogón de los Arrieros.

Este año, cambio mediante, la jornada inaugural de la 64ta. Fiesta Nacional de la Tradición -el día sábado 8 de noviembre- correrá el telón con el tradicional desfile de agrupaciones gauchas y carros antiguos, para luego dar paso a la elección, proclamación y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026. Como ya es habitual, habrá artistas locales y regionales de música y danza, gastronomía, exposición de artesanías. El broche de oro será “Los Nombradores del Alba”.

11 aspirantes a Paisana Nacional 2025-2026

Ayer, en conferencia de prensa, se llevó a cabo la apertura de sobres con los nombres de las postulantes a Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026. 11 son las jóvenes jachalleras que buscan representar al departamento a nivel provincial y nacional; quienes en breve comenzarán un período de formación, capacitación y acompañamiento en el desarrollo y fortalecimiento de sus proyectos personales y comunitarios. Ellas son:

Josefina de los Ángeles Cortez Balmaceda – 18 años Milagros Ayelen Morales – 19 años Camila Guadalupe Benegas Carrizo – 22 años Lourdes Verónica Pereyra – 18 años María José Luján Hernández – 19 años Julieta Malena Benaventos – 21 años Lizeth Guadalupe Segura Tejada – 19 años Abril Estefanía Aciar Luna – 19 años Valentina Aída Fuentes Muñoz – 18 años Agustina Desiré Clavel Coria – 21 años Andrea Fabiana Bravo – 22 años

El acto contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Juan Pablo Dara; la Directora de Promoción Social, Eugenia Torres; las actuales Paisanas Nacionales de la Tradición, Brenda Ortega y Sofía Caspary; e integrantes de la Comisión de Paisanas.

Las noches del Anfiteatro Buenaventura Luna

Viernes 14 de noviembre: Se realizará, por segundo año, la puesta en escena del Romance de los Caballos, un tributo del gauchaje al noble animal. También actuarán los grupos Llokallas y Ceibo, Guitarreros y Algarroba.com.

Sábado 15 de noviembre: La jornada de cierre rendirá homenaje a los arrieros, con la tradicional escenificación del Fogón de los Arrieros, una proclama a la unidad nacional. El broche de oro estará a cargo del “Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Christian Herrera.

Fechas importantes para agendar:

1 de noviembre: Presentación de la Fiesta Nacional de la Tradición en la peatonal de la Capital de San Juan, con la participación de las Paisanas Nacionales y shows en vivo.

3 de noviembre: Presentación oficial de las paisanas en el Anfiteatro Marcelo “Pájaro” Caballero.

5 de noviembre: Serenata de Los Capayanes.

6 de noviembre: Estampas Jachalleras, organizadas por la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti

8 de noviembre: Jornada inaugural de la 64° Fiesta Nacional de la Tradición, en la Plaza San Martín

14 de noviembre: Primera noche central en el Anfiteatro Buenaventura Luna

15 de noviembre: Segunda y última noche central en ele Anfiteatro Buenaventura Luna

Una fiesta Nacional

La Fiesta de la Tradición tiene carácter Nacional desde su edición número 58, en 2018; luego que la Cámara de Senadores de la Nación aprobara el proyecto en 2017, después de obtener media sanción en 2016.