Fiesta de la Tradición en Jáchal: todo lo que necesitás saber para comprar las entradas Todavía se pueden adquirir los tickets para participar de las dos noches del Anfiteatro Buenaventrua Luna, el viernes 14 y sábado 15 de noviembre, donde habrá importantes números artísticos locales, provinciales y nacionales y una buena gastronomía. Hay venta presencial en Jáchal y Capital, pero también online.

Jáchal papita ya su máxima celebración identitaria, la Fiesta Nacional de la Tradición, cuya edición número 64 dará comienzo el sábado 8 de noviembre, con la Elección de la Paisana Nacional, en la Plaza Gral. San Martín, donde -desde las 21:30 h- también habrá atracciones culturales y artísticas. Esa jornada será la única que tendrá entrada libre y gratuita.

En cuanto a las noches centrales del Anfiteatro Buenaventura Luna, que se realizarán los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, desde la comuna jachallera informaron que continúa la venta de entradas. Los interesados pueden adquirirlas de forma presencial (en la tesorería del municipio de Jáchal y en la Casa de Jáchal en Capital – Av. Ignacio de la Roza y Güemes) y pero también de manera online.

La compra online de tickets se realiza a través de la plataforma oficial del municipio, ingresando aquí.

Los usuarios pueden:

Seleccionar la noche de su preferencia

Elegir el tipo de entrada

Realizar el pago desde cualquier dispositivo

Sectores y precios

Viernes 14 de noviembre Ballet Recuerdo de mi tierra, Ballet Municipal Luis Tello, Ballet Raíces del norte. Los Aballay, Inti Huama, Los Lucero de Jáchal, Voces del norte, Nico Balmaceda, El siete cincuenta, Dúo Sánchez-Cabanay, Grupo Raíces, Hermanos Godoy, Giselle Aldeco, Algarroba.com, Guitarreros, Llokallas, Ceibo. Romance de los caballos.

Sábado 15 de noviembre

Ballet Sangre folklórica, Ballet Añoranzas, Ballet Milagros del tiempo, Ballet Jáchal. Telkara, Kuky Salas – Laura Castro, Auquimantu, Dúo Páez-Brizuela, Leyla Perico, Arrieros Huaqueños, Christian Herrera, “El Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero. Homenaje al Chango Huaqueño. El fogón de los Arrieros.