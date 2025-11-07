Jáchal papita ya su máxima celebración identitaria, la Fiesta Nacional de la Tradición, cuya edición número 64 dará comienzo el sábado 8 de noviembre, con la Elección de la Paisana Nacional, en la Plaza Gral. San Martín, donde -desde las 21:30 h- también habrá atracciones culturales y artísticas. Esa jornada será la única que tendrá entrada libre y gratuita.

En cuanto a las noches centrales del Anfiteatro Buenaventura Luna, que se realizarán los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, desde la comuna jachallera informaron que continúa la venta de entradas. Los interesados pueden adquirirlas de forma presencial (en la tesorería del municipio de Jáchal y en la Casa de Jáchal en Capital – Av. Ignacio de la Roza y Güemes) y pero también de manera online.

La compra online de tickets se realiza a través de la plataforma oficial del municipio, ingresando aquí.

Los usuarios pueden:

  • Seleccionar la noche de su preferencia
  • Elegir el tipo de entrada
  • Realizar el pago desde cualquier dispositivo

 

Sectores y precios

Sábado 15 de noviembre

Ballet Sangre folklórica, Ballet Añoranzas, Ballet Milagros del tiempo, Ballet Jáchal. Telkara, Kuky Salas – Laura Castro, Auquimantu, Dúo Páez-Brizuela, Leyla Perico, Arrieros Huaqueños, Christian Herrera, “El Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero. Homenaje al Chango Huaqueño. El fogón de los Arrieros. 

