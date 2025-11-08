¿Te gusta el teatro? Hay. ¿Soy del palo del K-pop o del universo Geek? Hay. ¿Se te van las palmas con un show de flamenco? Hay. ¿Tenés ganas de rock, de folclore, de cumbia? Hay. ¿Te pinta ir a lugar más retirado, a disfrutar de un desfile de modas diferente, con música y exposiciones en vivo y un sunset soñado? Hay. Sábado, buena temperatura, lindas propuestas, nada más que decir. Y el bolsillo no es impedimento, ya que en la cartelera sanjuanina de hoy también hay muy buenas opciones con entradas gratuitas.
* MÚSICA
Peña Cantoni. Con Dúo Díaz-Heredia, Paola Hascher y danzas folclóricas. Torneo de truco, artesanos, gastronomía. Desde las 12:00 h, Chalet Cantoni Casa Cultural, entrada libre y gratuita.
San Juan Metal Fest. Nuevo Poder, Pervérsica, Enfrenta, Hipnótica, Turet, Rever, Mavek. A las 18:00 h, Panda House (Orellano 4352, Rivadavia)
Roxette Experience. A las 21:00 h, en Teatro Sarmiento. Entradas por Entradaweb, desde $14.000 a 18.000.
La Peña de Franco Pacheco. Con La trova menduka, Diablito Martínes, La Quimera, Los de Iglesia, Daniel Rodríguez, Agrestes, La nota. A las 21:00 h, Salón El Angelito . Reservas al 2646261262
EM & Gipsy Jazz. Romina Suárez, Rosabel Mederos, Elmer Meza. A las 21:30 h, en La Madeleine (Restó de la Alianza Francesa, Av. Central y Sarmiento). Opción $27.000 (incluye cena, sin bebida). Reservas al 4277825 y WhatsApp 2644858270
Homenaje a Raúl Carnota. Con La Tierra Tribu y artistas invitados. A las 22:00 h, Cantina del Lawn Tennis Club (Parque de Mayo). Reservas al 2645132686
Me verás volver. Tributo, con Sueño Stereo y artistas invitados. A las 22:00 h, Teatro municipal de Rawson Oscar Kummel. Entradas en Entradaweb y Blue Note.
Audiostoners. A las 22:00 h, Complejo Eliazar (Paula A. de Sarmiento 3035, Rawson) Entradas en Entradaweb
Luciano y Lucio Flores. Cena Show. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896
Melodía Leiva. Tango. A las 22:30 h, El Sanjuanino Resto Bar (Av. Libertador 2671 oeste) Reservas al 2644988456
Deja Vu. A las 22:30 h, en El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía). Con derecho de show.
El último bondi. Fiesta ricotera. A las 23:00 h, en El Bar del Titi (España y Tacuarí). Entrada $6000
Ex Dealer y Eugenia Renata. A las 23:00 h, en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)
Santi Dávila. A las 22.00 h, en Ilinca (Morón 1031 sur, Rivadavia)
Cumbia Nenx. Con show en vivo de Shica Cumbia Nenx. A las 23:45 h, en Mamadera (Lateral de Circunvalación, norte, 1959). Entradas en Entradaweb
* DESFILES
Experiencia Timbó. Desfile de modas inclusivo, formato Workshop, música, artes visuales, gastronomía, Sunset. Apertura 17:00 h, Desfile: 18:00 h. Sunset: a las 20:00 h, con barra. El Timbó, Ruta 20, KM 7.5, Santa Lucía (casi enfrente del camping de Don Bosco). Entrada $30.000 (con brunch incluido), en venta por Avanti.
* ENCUENTROS
Multiverso K-Pop. Shows, sorteos, feria, concursos, random dance, juegos, cosplay. De 15:00 a 20:30 h, Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada libre y gratuita.
San Juan Geek Collection Expo. Exposición, talleres, juguetes vintage, dioramas. De 16:00 a 21:00, Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada libre y gratuita.
* FIESTAS Y FESTIVALES
San Juan celebra la cuyanía. 20:00 h, Feria. 22:00 h, Peña. En los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada general $3.000. Hoy actuarán El nuevo encuentro, Ernesto Villavicencio, Noelia Cantos, Los gajos de Pinono, Nano Rodríguez, Los Lucero de Jáchal, Gustavo Troncozo, Raúl Rizo, Trío Los Barros.
Fiesta Nacional de la Tradición. Elección de la Paisana Nacional, Desfiles de agrupaciones gauchas y carros, gastronomía, ferias. Actuaciones de Inst. Coreográfico Modern Dance, Periferia Folk, Desfile de agrupaciones gauchas, Taku, Desfile de agrupaciones gauchas, Taku, Defile de carros antiguos con paisanas, Elección y Coronación de la Paisana Nacional, Jaime Muñoz, Nombradores del Alba, Dúo Ruarte – Molina, Labriegos, Agustín González, Los Videla, Capayanes, Mlteki. Desde las 21:00 h, Plaza General San Martín (Jáchal). Entrada libre y gratuita.
* TEATRO
El murmullo. Última función. A las 22:00 h, en Expresión Contemporánea. Entrada $14.000
* DANZA
Tablao Flamenco. Cante Gabi Gómez, Guitarras Mateo Illanes, Percusión Cuky Maestro, bailaoras del Instituto Cádiz. Apertura 21:30 h, en El Patio (Independencia y Estrada, Capital). Entrada $10.000 (con una copa de vino o jugo y tapa). Entradas al entrada al 2644045666 o en puerta.
* EXPOSICIONES
Rituales de luz. Sala Mario Pérez, Complejo La Superiora (Rawson). Exponen 13 en foco, Combi fotográfica, El refugio fotográfico: Sandra Rodríguez, Axel Iván, Camila Carrizo, Pablo Yamamoto, Andrea Barrios, Natalia Lopresti, Yohana Villanueva, Federico Levato, Chechu Palacio. Entrada libre y gratuita.
Entre el cielo y la tierra. Muestra de arte de 18 Mundos. Hasta el 30 de noviembre. Puede visitarse de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 16 a 21 h. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España). Entrada libre y gratuita
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Teatro del Bicentenario. Visitas: de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra fotográfica Qhapaq Ñan – El gran camino Inca. Perú: integración y diversidad. Hasta el 24 de noviembre. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_ rawson.
Casa Natal de Sarmiento. Hoy, La Casa despierta de noche: de 20:00 a 00.00 h, recorrido guiado, exposiciones, intervenciones artísticas, feria, gastronomía, etc. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados (excepto hoy), domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados (excepto hoy), domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento 21 sur. Gratis.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.