Se viene Expo Geek sanjuanina: dos días para recorrer un universo fantástico El sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en la Estación San Martín, los coleccionistas de la provincia compartirán sus tesoros. Habrá exposiciones de figuras de colección, juguetes vintage y dioramas de las películas y series más conocidas. ¡Y también talleres para chicos! La entrada será libre y gratuita.

¿Te apasiona el coleccionismo? ¿Querés revivir tu infancia? ¿Te gustaría mostrarle a tus hijos o sobrinos aquellos personajes que te encantaban en tu niñez o adolescencia? Entonces, el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre tenés una cita: la 4° edición de San Juan Geek Collection Expo, que se desplegará en el Centro Cultural Estación San Martín.

Se trata de un encuentro que celebra la cultura popular, que reunirá a más de 30 coleccionistas de la provincia y que promete una experiencia única, donde habrá exhibiciones de figuras de Dragon Ball y Tortugas Ninja, entre otros; y juguetes vintage. También tendrá sorteos y puestos de venta.

“La cultura Geek es todo lo que tiene que ver con películas, videojuegos, series y series animadas”, detalló Nelson Gómez, uno de los organizadores, quien adelantó que una de las grandes atracciones de esta edición es la muestra temática dedicada a Transformers. “Invitamos a la gente del grupo que tenga algo de Transformers para hacer una presentación extra, un diorama llamativo donde puedan colaborar todos”, comentó Nelson.

Otra de las las novedades para 2025 es una colección de “bebotes” restaurados que pertenecen a Clara, una de las coleccionistas más jóvenes, que mostrará sus tesoros junto a su mamá, Belén Gómez. “Ella tiene un pequeño taller de restauración, así que también van a mostrar un poquito de lo que hacen ellas”, contó Nelson.

Y además, por primera vez, el San Juan Geek Collection Expo incluirá talleres gratuitos de modelado de figuras en porcelana fría y pintura 3D, pensados para los más pequeños.

“Les vamos a proveer una figura en 3D y les vamos a enseñar a pintar. Y el escultor Jesús Castillo guiará a los chicos en la creación de figuras sencillas. La idea es que aprendan y le vayan agarrando el gustito”, agregó Nelson, quien acotó que las figuras estarán inspiradas en personajes muy populares en esa franja, como Pokemon.

Otro punto que resaltaron los organizadores es que la expo un espacio inclusivo, muy familiar y para todas las edades. “Uno por ahí se imagina que todo esto mueve a los más chicos, pero no. Es un ambiente muy familiar y siempre terminamos conversando con los padres, que te dicen ‘ah, mirá, yo tenía esto cuando era chico…’”, afirmó Gómez, quien comentó que es muy usual que se generen lindas charlas entre público y expositores.

“Los coleccionistas siempre están dispuesto a conversar. Por ahí te preguntan adónde se consiguen esas figuras, o si les gusta algún tema en particular, preguntan por dónde se empieza a coleccionar; y bueno, ahí están todos a disposición para guiar al que quiera”, sumó.

Una comunidad de puertas abiertas

El grupo San Juan Geek fue fundado por Federico Ortiz hace más de 10 años, y está compuesto por más de 40 miembros. “La idea es incentivar a la gente que se anime a participar y a mostrar las colecciones que tiene”, dijo Nelson, quien remarcó que se trata de un grupo abierto. “Nos pasa que después de cada expo siempre hay gente interesada en sumarse, o conocemos gente que colecciona, pero que no sabía que había un grupo, así que está muy bueno que se acerquen para conocernos”, explicó, y aclaró que no hay restricciones en cuanto a temas.

“ Es muy variado, no tenemos un límite, digamos. Tampoco hay que tener una gran colección. Si bien generalmente lo que se colecciona en el grupo son figuras o muñecos vintage y es lo que predomina, por ejemplo hay chicos que coleccionan monedas, otros estampillas, hay gente que colecciona remeras… E s libre, pueden unirse al grupo y mostrar lo que tienen”, invitó.

