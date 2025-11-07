Ramón “Rulo” Molina: la voz histórica que proclama a las Paisanas de la Tradición en Jáchal El locutor comenzó a conducir la ceremonia a fines de los '70 y mañana, 8 de noviembre, concretará su elección número 47. Atesora experiencias y también recuerdos y anécdotas de uno de los momentos centrales de la gran celebración telúrica sanjuanina.

“Yo soy locutor, he estado 25 años en Radio Nacional y estuve 15 años trabajando en la Municipalidad de Jáchal como locutor oficial, pero siempre se me ha identificado dentro de la Fiesta de la Tradición como la voz de la elección de la Paisana, porque llevo casi medio siglo ahí… ¿Por qué? No sé, quizás sea por costumbre o por ahí porque lo hacía bien, qué sé yo…”. Se llama Ramón Molina, lo conocen como “Rulo”, y no solo es una figura clave de la radiofonía jachallera, sino también la voz oficial de la Elección de la Paisana de la Tradición, uno de los momentos cumbres y más emotivos de la Fiesta Nacional de la Tradición, cuya edición 2025 comenzará el sábado 8 de noviembre en la Plaza General San Martín, justamente con la elección de la Paisana, que conducirá una vez más.

Claramente, la presencia de Ramón en esta ceremonia se ha entrelazado con la historia misma de la Fiesta (donde hizo sus primeros pininos en el ’71, presentando artistas), siendo testigo y protagonista de su evolución, prácticamente desde sus orígenes.

“La primera elección de Paisana fue en el año ‘74. Fue en una pista que se llamaba La Querencia. Así empezó a formar parte de las actividades de la Fiesta, que ya se venía desarrollando desde el año 1962. La primera chica que fue elegida ‘Reina de la tradición’, como era entonces, fue Silvia Roldán”, señaló el profesional, quien contó que luego la elección pasó a un predio que estaba frente a la Plaza principal, que acomodaron y donde pusieron el escenario. Ya luego de la segunda edición, que coronó a Dorita Páez, la ceremonia se instaló en la Plaza Gral. San Martín, excepto un par de años que se trasladó al club Racing, hizo cuentas Ramón. Y a ese paseo principal del departamento volverá este año, luego de un largo tiempo en el Anfiteatro Buenaventura Luna.

El rol de Molina en la Fiesta se consolidó en una época donde prácticamente no había locución local. “Antes no había locutores de acá, venían de San Juan o traían de Buenos Aires. Estaban Darío Bence y ‘El Negro’ Romero (Andrés Emilio), que era locutor de Gobierno… De Buenos Aires creo que el último que vino fue Julio Mahárbiz. Entonces hubo una movida y logramos que empezaran a incursionar de a poco los locutores de acá. Yo fui de los primeros que entró, con Alberto Vega. Empecé colaborando con Bence y ‘El Negro’ Romero en el ’77; y a partir de ahí ya no paré”, rememoró Ramón, que se convirtió en uno de los primeros conductores locales, asumiendo la conducción de la Elección de la Paisana, donde hace 30 años lo acompaña la locutora Mariela Mesías. En este fugaz viaje al pasado, “Rulo” decidió hacer una pausa, y con la voz cargada de nostalgia, recordó con cariño a sus pares de la Fiesta que ya partieron, como Horacio Espejo, Alberto Vega y “el Tata” Ahumada. “Se siente la ausencia”, susurró.

A excepción de cuatro años, Molina ha sido la voz de este certamen tan convocante y esperado, no solo por los jachalleros, sino por los sanjuaninos en general. “El fuerte mío es la elección. Desde que empecé, hice casi todas las elecciones, tanto en la plaza como en el anfiteatro“, reconoció quien, a pesar de su dilatada experiencia, confiesa que los nervios siempre están. “Hoy por hoy me subo al escenario de la Tradición y estoy nervioso. Eso no se pierde… Pero creo que eso es bueno, lo aprendés con la práctica, porque es una muestra de respeto al trabajo que tenemos que hacer y una muestra de respeto a la gente que va a las fiestas. Pensás, analizás cómo lo vas a ir llevando, cómo lo vas a hacer, cómo tenés que, ante cualquier problema, seguir adelante… También hay que estar muy atento a las chicas, a cómo se sienten, porque los nervios también les pueden jugar una mala pasada y es un momento muy importante para ellas. Bueno, todas esas cosas te van poniendo en un estado de ansiedad, pero una vez que salgo y empiezo a hablar, después del saludo en el escenario, automáticamente se calma todo“, relató.

En estos años, Molina –que en 2024, para las Bodas de Oro del Paisanado- fue reconocido por la organización y recibió cálidas palabras de las más de 30 Paisanas Nacionales que fueron homenajeadas y que pudieron reunirse en Jáchal (incluida la primera, que vive en Catamarca)- no solo ha sumado destreza en el manejo de la situación, sino también innumerable cantidad de anécdotas.

“Imagínate, son muchísimos años, he pasado muchas, como por ejemplo, empezar una elección y que se largara una tormenta tremenda. Me decían que había que terminarla, así que la hicimos, rápido, coronaron a la Paisana y se acabó la fiesta porque la lluvia era terrible”, contó. Otra que ahora le causa cierta gracia, pero en su momento fue una situación muy incómoda fue cuando ganó una joven que no era del agrado popular. “Empecé la coronación con todo el anfiteatro silbando, eso fue terrible. ‘Seguí, seguí’, me gritaban desde atrás, en medio de los abucheos”, rememoró. Y no dejó afuera la vez que hubo un error en el recuento de votos.

”Esa fue tremenda también, cosas que obedecen a errores de las organizaciones de ese momento. Yo soy muy cuidadoso en ese tipo de cuestiones, para no meter la pata, porque el que queda mal soy yo, pero bueno… Un año, en el anfiteatro, yo sabía que había un empate. Les dije ‘no podemos proclamar’ y me dijeron, ‘no, Juana Pérez –por decir- es la segunda paisana y chau’. Bueno, lo anuncié y a los dos minutos tenía detrás del escenario a los padres, a las familias, porque claro, ellos también llevaban su cuenta a medida que uno va cantando los votos. Hicimos un intermedio, me llamaron y me dijeron ‘Mirá, vas a tener que decir que no es ella la segunda paisana, vamos a hacer un desempate’. Imagínate salir al escenario y decir ‘No, disculpen, hubo un error…’ cuando en realidad les estaba diciendo que había empate, que iba a haber problemas. Bueno, es una de las malas que a veces hay, como en todo”, relató “El Rulo”, que –caballero y con códigos- subrayó: “No vamos a decir quiénes son, ni nada, no es necesario, no viene al caso”.

“Resumiendo, son más de 45 años conduciendo la Elección de la Paisana… Y en algún momento no estaré más, lo sé, ya no soy un chico…”, expresó. “Pero de todas maneras, todavía nos sentimos con fuerza como para seguir un tiempito más, mientras se van formando algunos otros chicos, porque no es fácil estar ahí”, agregó el conductor. “Es un escenario importante, miles de personas a quienes les tenés que hablar, tenés que mantener el espíritu bien alto para que la fiesta siempre esté bien arriba… Pero bueno, seguimos haciéndolo hasta el momento”, redondeó Ramón, que mañana sábado 8 de noviembre, a sus 71 años y en la Plaza San Martín que lo vio nacer en este oficio, sumará otra elección más, para el recuerdo. “Será la elección número 51 de las Paisanas. En 46 estuve yo, ahora será la 47”, afirmó conmovido y entusiasmado, como la primera vez.