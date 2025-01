Filtraron el posteo de L-Gante sobre su separación con Wanda Nara que borró de sus redes sociales El cantante de cumbia había eliminado una publicación de Instagram, pero algunos usuarios lograron hacerle captura de pantalla.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

L-Gante y Wanda Nara están separados. Luego de los rumores que circularon, la mediática y el cantante publicaron comunicados en sus redes sociales para confirmar que terminaron su noviazgo.

Este domingo, el músico había subido un posteo a su perfil de Instagram que borró a los pocos segundos. Sin embargo, algunos usuarios llegaron a hacerle captura de pantalla y la filtraron.

Estefanía Berardi fue una de las personas que compartió esa primera publicación del cantante. “Esta novela ya fue, terminala sin mí”, decía la historia que había escrito L-Gante en contra de Wanda para anunciar su separación.

A la izquierda, la primera historia que L-Gante subió sobre Wanda Nara y que luego borró para corregirla.

Sin embargo, a los pocos segundos decidió corregir ese texto y le cambió el sentido. “Esta novela ya fue, termínenla sin mí”, expresó el músico para incluir a otras personas en esa “novela”. Y agregó: “Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”.

Luego de hacer el anuncio, L-Gante dejó la publicación durante unas horas en su perfil de Instagram y volvió a eliminarla. Si bien se había negado a dar declaraciones, en las últimas horas habló con Majo Martino y dejó en claro el detrás de su separación de Wanda.

“Me parece que ella está en una con el ex y no se termina nunca”, leyó la panelista este lunes al aire de Mañanísima (eltrece) por la respuesta que le dio Elián. “Cuando le dije si le preguntó a Wanda si seguía enamorada de Mauro, me dijo: ‘Es como que le pregunte al Chavo del 8 si quiere una tarta de jamón’”, relató Martino.

El gesto de Tamara Báez tras la separación de L-Gante y Wanda Nara

La influencer le dio “me gusta” al último posteo que la China Suárez hizo en Instagram. Con ese terrible gesto, dejó en evidencia su postura ante la relación de su ex con la empresaria de cosméticos.

Tamara Báez le dio “me gusta” a las fotos que la China Suárez se sacó en el parque de Mauro Icardi.

El like de Tamara fue en la publicación, donde la ex Casi Ángeles se mostró posando en el pasto de la casa que compró Mauro Icardi. Esta actitud de la ex de L-Gante llamó la atención de los usuarios, quienes aseguraron que la joven apoya el vínculo entre la actriz y el delantero del Galatasaray.

Cabe recordar que, semanas atrás, la influencer habló del noviazgo de Elián con Wanda. Según relató, la empresaria de cosméticos fue la tercera en discordia en su pareja con el músico, ya que la relación entre ellos había empezado a los pocos meses del nacimiento de Jamaica.