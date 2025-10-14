Fin de semana a pleno en la experiencia Otaku de “Tokyo No Yoru: San Juan” El encuentro multiartístico pensado para niños, jóvenes y adultos, tendrá su lugar el 17 de octubre con interesantes actividades recreativas para vivir la cultura oriental.

Estaba previsto realizarse a principios de este mes, pero por las inclemencias climáticas, tuvo que reprogramarse a último momento. Sin embargo, tras una serie de gestiones, el evento “Tokyo No Yoru: San Juan” por fin podrá realizarse este próximo 17 de octubre en el Centro Cultural Conte Grand.

Es una experiencia multiartística e interactiva que convoca a varias comunidades locales aficionadas al entretenimiento oriental, especialmente de Japón y Corea del Sur. Son las temáticas Otaku y el K-pop (danza coreana pop) las principales formas de que cuenta con numerosos adherentes.

La jornada arrancará a las 18 hs. y al inicio del recorrido dentro del complejo, el público se encontrará con más de 20 stands de emprendedores locales, diseñadores, artesanos y un espacio proyección de animé con los títulos más clásicos hasta los que están de moda. Además, el sector de “Random Dance K-pop”, para quienes gusten y deseen practicar coreografías; otro sector de concursos, donde las y los participantes, puedan competir en el torneo Just Dance, el popular videojuego interactivo de baile. Y también, un sector con juegos de mesa y de rol. En otro apartado, habrá exhibiciones escénicas de disciplinas japonesas como kendo, un arte marcial milenario que cuenta con muchos adeptos en la provincia.

“Este evento será un espacio de recreación y encuentro que promueve el talento local, la diversidad cultural y el crecimiento de iniciativas independientes en San Juan”, comunicó uno de los organizadores Lautaro Barrera, perteneciente a la asociación YFU Teriyaki.

“El K-pop y Otaku son culturas muy importantes en nuestra provincia, yo digo que son parte fundamental de lo que tiene la juventud actual. Sin embargo, están todavía invisibilizadas por el conocimiento promedio de las personas”, señaló Lautaro.

Por tal motivo, el propósito de este encuentro en el complejo Conte Grand, busca dar respuesta a esa realidad: “queremos transmitir un espacio original y creativo para que los jóvenes de estas que formen parte de estas culturas puedan expresarse, puedan formar parte, ya sea mediante participar haciendo un cosplay o en la competencia de K-pop o simplemente pasando un buen rato con los demás”.

Además, recalcó que “La idea es que con la parte de fiesta también se varía un poco en los eventos, porque los eventos estilo tipo ferias son muy comunes, pero que se le añada una vuelta de tuerca como lo que es la parte de fiesta o fusionar lo urbano con lo tradicional mediante disciplinas como kendo, taekwondo, el K-pop y el arte del animé”, resumió Barrera.

DATO

Tokyo No Yoru: San Juan. Viernes 17 de Octubre, 18 hs. Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las heras). Entrada gratis.