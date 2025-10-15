MTV dice adiós y a la “Generación X” se le pianta un lagrimón Tal como lo anunció, el histórico canal de videos musicales nacido en los ’80 dejará de ser lo que era y tomará otro rumbo. La noticia impacta en Latinoamérica. ¿En qué se transformará?

Fin de una era. Los años dorados de los inolvidables videos musicales en televisión, que definieron la cultura pop y marcaron tendencias varias durante décadas, empiezan a decir adiós. MTV, la famosa “Música en Televisión” -que vio la luz en 1981 y que en el ‘93 llegó a Latinoamérica- anunció su despedida. Paramount Global confirmó que el 1 de enero de 2026 apagará sus transmisiones en distintas partes del mundo; y si bien no menciona específicamente a Latinoamérica –solo a Brasil- todo indica que tarde o temprano llegará por estos pagos.

De momento, subrayan medios internacionales, mantendrá su canal principal, pero con otra programación; sus plataformas digitales y algunos eventos insignia, que seguirán siendo vitrinas globales para los artistas. Pero aquel MTV, tal como se lo conoció, no va más.

Así, mientras unos le sacan el jugo con las horas contadas, otros tratan de digerir el ocaso de las apoteóticas maratones de videoclips, de los inolvidables unpluggeds y de los recordados e influyentes VJ’s.

1 de 2 | La presentación de Madonna, "La reina del pop", con su clip "Vogue" (en los '90) fue todo un ícono de la señal 2 de 2 | MTV no solo emitió videos, convirtió lanzamientos en eventos globales que redefinieron la industria de la música y hasta la moda. Entre los ejemplos más sonados se cuenta “Thriller”, de Michael Jackson (1982)

Lejos de los nativos digitales, la noticia cala más hondo en la “Generación X” (los nacidos entre 1965 y 1980) y también entre los primeros “Millennials” (1981 a 1996) que fueron parte de esta fantástica etapa que, como tantas cosas, también empieza a apagar sus luces.

Sí, es cierto que MTV no desaparecerá completamente del mapa, pero casi, porque lo que sobrevivirá, poco y nada tendrá que ver con aquella “Música en Televisión”

1 de 2 | "Matador" (1993) fue otro gran protagonista de MTV. Además, Los Fabulosos Cadillacs, con Vicentico a la cabeza, fue la primera banda latina en grabar un MTV Unplugged (1994). 2 de 2 | Lanzada el 1 de octubre de 1993, MTV Latinoamérica fue la principal plataforma para impulsar el rock y pop en español. El video "Estoy Aquí", de Shakira (1995) marcó el inicio de su proyección internacional

¿Qué pasó y qué pasará ?

Es simple. Así como los videoclubes no pudieron sobrevivir al avance de internet, pues los clips musicales en la tele tampoco.

Lejos, lejísimos del clip “Video Killed The Radio Star”, de The Buggles, que inauguró esa era, pateando el tablero de lo conocido hasta entonces en materia de consumo musical; hoy, en épocas de Spotify, TikTok, YouTube y demás, donde ya no hay que esperar nada, porque todo –todo- está “a un click” en las plataformas; la razón que alumbró a MTV se volvió obsoleta. Por ende, dará un volantazo y enfilará derecho a una mutación: A partir del año próximo, el canal principal estará prácticamente dedicado a la emisión de entretenimiento no musical. Y a decir verdad, la metamorfosis, aunque lamentable para los nostálgicos, no suena del todo extraña, teniendo en cuenta que poco a poco el canal comenzó a sumar otros contenidos como series y realities (The Real World fue un claro ejemplo de eso).

Detrás hay una lógica comercial que va de la mano con un cambio cultural que parece inobjetable