¿Qué se hace un miércoles en San Juan? Si disponés de un tiempo libre y querés pasar un buen momento, podés ir a escuchar arias de ópera y zarzuelas; o bien un tributo a Bob Marley y también folclore. Si sos más del palo del teatro, hay una propuesta inclusiva que te va a sorprender. Y, además, varias exposiciones súper interesantes esperándote para que las recorras.
* TEATRO
La isla. Obra del Taller de Teatro Inclusivo de la UNSJ, en el marco del ciclo En Comunidad, Festival de Teatro para todo público, de la UNSJ. Dirigida por Graciela Vega, sobre la adaptación del cuento “La isla de los sentimientos”, de Jorge Bucay. A las 21 h, Teatro Oscar Kummel (Mendoza2773 sur, Villa Krause, Rawson) Entrada libre y gratuita.
*CHARLAS
* MÚSICA
Fragmentos de óperas y zarzuelas. A las 21 h, Auditorio Juan Victoria, entrada gratis. En el marco del ciclo Música de Cámara de la UNSJ, FFHA. Intérpretes: Susana Tellez, Lorena Montero, Camila Velázquez, Yamile Giorgiani, Walter Vilchez, Guido Cuñarro, Octavio Sosa, César Sánchez. Pianistas: Luz Ramírez y Tito Oliva.
La mandela. Tributo a Bob Marley. A las 22 h, en Terraza (Av. Libertador General San Martín oeste 1473) Reservas al 2644547262. Derecho de show $3.500.
Los Lucero de Jáchal. A las 23 h, en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita.
* EXPOSICIONES Y MUSEOS
Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el 26 de este mes, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis
Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.
Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 a 21:00 h. La entrada es gratis
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h.
Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podrá visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com