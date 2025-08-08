Fiscalía pidió 20 años de cárcel para el exesposo de Julieta Prandi Los abogados de la modelo, en tanto pidieron 50 años. Prandi se quebró durante la audiencia y se retiró acompañada.

El fiscal Christian Fabio pidió que el exesposo de Julieta Prandi, Claudio Contardi sea condenado a 20 años de cárcel por violación.

“Una vez solicitado esto, voy a solicitar que al momento de dictar sentencia, se sirva condenar a 20 años de prisión por resultarse penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por generar un daño psicológico en la víctima”, aseguró Fabio en los alegatos finales.

“Han surgido, a partir de esta acusación, indicadores que elevan el riesgo procesal entre la posibilidad del imputado. Voy a solicitarles, se sirva ordenar la detención inmediata de Claudio Contardi”, agregó.

En tanto que los abogados de Prandi pidieron que sea condenado a 50 años de cárcel por abuso sexual.

“Me voy a permitir disentir parcialmente con el pedido de pena. Voy a solicitar que el Tribunal imponga la pena máxima de 50 años de prisión”, aseguró en los alegatos Javier Baños.

“Lo que se resuelva en este juicio excede el interés de las partes. Porque esto va mucho más allá de este caso”, concluyó Baños.

Luego de Baños, fue el turno del alegato del abogado Fernando Burlado. “Llegamos aquí con muchísimo más que una víctima de abuso sexual. Ella ha padecido mucho más que eso”, relató. Burlando dijo que no estamos ante un caso más de violencia de género o abuso.