Francisco Suárez en San Juan: “Ya no hay lugar para películas intelectuales que no va a ver nadie” El actor y productor, ganador de dos Martín Fierro, llegó para el lanzamiento de su serie DT La misión en la televisión local. También dará una charla este martes en el ENERC.

Francisco Suárez está en San Juan para acompañar la emisión en un canal sanjuanino de su serie de DT La Misión. Además tomará contacto esta tarde con los jóvenes realizadores locales en una charla en el ENERC.

El reconocido actor, con una trayectoria actoral en distintas producciones en televisión y teatro, formado con Pompeyo Audivert y Norman Briski, habló con DIARIO DE CUYO y analizó la escena de la producción nacional.

“La industria cayó casi un 80%. Las plataformas producen, pero antes en la Argentina tenía cuatro canales de aire que producían novelas, tiras, miniseries, unitarios. Hoy no hay nada. Y la producción que generan las plataformas no llega a cubrir nada ni muy poquito de todo lo que se hacía en Argentina antes o sea que si de golpe hay cuatro series al año que son generalmente miniseries no reemplazan el volumen que antes había en Argentina” sostuvo Suárez, quien es ganador de dos Martin Fierro con producciones propias.

Para él, “la producción nacional está en una profunda crisis. El volumen es bajísimo. Por eso las plataformas no contrarrestan la cantidad de industria de ficción que había antes en Argentina. Yo creo que la crisis, pone todo en un punto más horizontal a quien quiera hacer cosas. Obviamente sabemos que no es fácil hacer cosas, pero sí también hay otra forma de hacerlas” sin las políticas del Estado Nacional.

“Los que arrancamos sin esta cuestión de los subsidios, yo hago siempre esa diferencia,tenemos una cualidad comercial distinta, como yo soy actor no vengo de ser realizador tradicional, para mí también hay que ser consecuente y como pasó en Argentina mucho tiempo, muchos de los que se denominan productores audiovisuales que eran más administradores de subsidios que no pueden ir a pedir un canje al kiosco” soltó.

Para Suárez, los que van a poder seguir haciendo ficción son aquellos que puedan “conectar el contenido artístico con lo comercial. Me parece que ya no hay lugar para películas intelectuales que no va a ver nadie, sino que la industria, si quiere seguir existiendo, se va a tener que replantear todo”.

DT: La Misión

DT: La Misión es la producción que Suárez protagoniza y creó para Prime Video y comenzará a emitirse en San Juan por Canal 8 desde este martes 16 de septiembre, a las 14.30 de manera consecutiva, los días hábiles, los 8 episodios.

La producción, que obtuvo el Premio Martín Fierro a Mejor Ficción Federal, está protagonizada por Sergio Goycochea, Fabián Vena, Luis Ziembrowski, Esteban Prol, Katja Alemann, Laura Cymer, Federico Nanyo, Turco Naim, Oliver Montoya y el propio Francisco Suárez. También cuenta con la participación del joven actor sanjuanino Franco Martínez Rago.

La ficción fue producida por Buenos Andes Contenidos (Argentina) y Cabruja Films (Bolivia), siendo la primer ficción de plataforma de la historia entre ambos países.

Charla en el ENERC

Esta tarde, Francisco Suárez brindará la masterclass “De la idea a lo tangible”. Se trata de una propuesta de formación profesional orientada a todo tipo de artistas (sobre todo actores, y realizadores audiovisuales), con foco en la inserción laboral.

Suárez hace foco en la economía naranja e industrias creativas para artistas que tengan interés en potenciar su capacidad en la generación de sus propios proyectos.

Será este martes 16 a las 19:00hs en ENERC sede Cuyo (25 de Mayo 1670 Oeste). La actividad es arancelada ($10.000) y habrá un descuento del 20% para estudiantes. Más información en redes de ENERC o al email de la institución: info.cuyo.enerc@gmail.com (cupos limitados).

Esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la Provincia de San Juan, así mismo con el apoyo de INCAA, ENERC (sede cuyo) y la productora Buenos Andes Contenidos.