Thiago Medina internado: video del comentario de Juli Poggio que desató polémica El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva desde el viernes 12 de septiembre.

El viernes 12 de septiembre Thiago Medina sufrió un grave accidente al momento que circulaba en moto por avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, y fue impactado por un auto. Desde entonces, el joven de 22 años se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno en grave estado. En este escenario, Juli Poggio generó grandes controversias al expresarse al respecto.

El error de Juli Poggio sobre la internación de Thiago Medina

Desde el viernes pasado, Thiago Medina lucha por su vida. El ex Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva, fue operado de urgencia y se estipula que necesitará una segunda intervención, que podría realizarse en los próximos días. En medio de este delicado cuadro, sus amigos y familiares piden por cadena de oración para enviar buena energía. Juli Poggio fue una de ellas.

Mediante redes sociales, los mensajes para Thiago se multiplican día a día. Por pedido de Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas, se inició la cadena de oraciones y, por supuesto, los exhermanitos se sumaron al pedido. Juli Poggio, gran amiga de ambos, lanza periódicamente esta petición. Pero recientemente, cometió un error que nadie dejó pasar.

“Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”, expresó en Rumis, el ciclo de streaming en el que trabaja.

El video se viralizó rápidamente, y no solo por el contexto de la situación, sino por el error que cometió la actriz. Es que Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno, no de La Matanza. Por esto, la joven fue fuertemente criticada y los usuarios enfocaron su bronca contra ella. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco” y “¿Qué decís? ¡Ponete un gps!“, fueron algunos de los comentarios.

Juli Poggio no se hizo eco de este error, ya que no lo volvió a comentar. Pero si decidió grabar un video en Instagram para comentar lo doloroso que estan siendo estos dias para ella. “La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pagó su entrada…”, expresó, visiblemente angustiada.

Y agregó: “Pero la verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”. De esta forma, Juli Poggio se mostró muy cercana a sus amigos, brindando su apoyo y compañía para Thiago Medina.