Furia volvió a Gran Hermano y ya tuvo la primera pelea con Eugenia

Claramente Juliana Scaglione ansiaba una revancha en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) tras su salida en la edición anterior a manos de Martín Ku. Así, gracias al Golden Ticket Furia volvió al juego este lunes y se huele que va por todo.

Así, luego de su entrada triunfal junto a Cariño, el reno de telgopor al que se aferró el año pasado, Juliana impactó a los participantes de la edición en curso y no titubeó en desafiar a Eugenia Ruiz.

“Ahora es mi casa, mami”, le respondió altiva Ruiz con un dejo de molestia por su presencia. “¡Ah, no sé! Creo que es la casa de los chicos primero”, retrucó inmediatamente Scaglione para remarcarle que ella no forma parte del plantel original de participantes. Pero Eugenia no se quedó atrás y se hizo valer al asegurar: “Ahora es mía también”.

En tanto, mientras continuaba su recorrido, Juliana no se movió de su postura e insistió picante: “No, no creo que sea tuya”.

Así fue la impactante entrada de Furia

Este lunes 10 de marzo, Gran Hermano (Telefe) vivió una gala histórica que marcó un antes y un después en el reality show. La entrega de los Golden Tickets definió el regreso de dos exparticipantes a la casa más famosa del país. Una decisión que estuvo completamente en manos del público, a través del voto telefónico, y que promete cambiar por completo la dinámica del juego. Al final, Furia regresó por lo alto a la competencia, mientras que Claudio, más conocido como “Papucho”, también tuvo su revancha.

Fueron 32 los postulantes iniciales que se disputaron la oportunidad de obtener el Golden Ticket, aunque solo diez llegaron a la instancia final. Ellos fueron: Juliana “Furia” Scaglione, Claudio “Papucho” Di Lorenzo, Rosina Beltrán, Emmanuel Vich, Catalina Gorostidi, Maxi Guidici, Ariel “Big Ari” Ansaldo, Alan Simone, Brian Alberto y Luca Figurelli.

El momento en el que ella ingresó a la casa impactó a todos: un reflector iluminó la puerta principal y ella hizo su aparición. Con un traje negro de tela semitransparente que cubría todo su cuerpo, incluida gran parte de su cabeza, su llegada no fue como la de cualquier otro jugador. Con una caminata enérgica mientras arrastraba las ruedas de su valija por la pasarela hasta llegar a la casa, las miradas se posaron en ella, los hermanitos fueron descongelados y corrieron a saludar a su nueva compañera.

Furia saludó a todos, uno por uno, y habló sobre la gran oportunidad que le representaba volver a formar parte de “la casa que ama”. Sin embargo, las reacciones no parecían del todo naturales: una tensa calma parecía reinar y algunas sonrisas impostadas se dibujaron en los competidores. Conocedores del enorme apoyo popular que tiene, les costó disimular sus gestos de preocupación e incluso de molestia cuando el mismo conductor les contó que Juliana llegaba para quedarse como jugadora.