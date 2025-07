Gime Accardi desmintió rumores de infidelidad y envió un desgarrador mensaje: “Me sigo imaginando viejita a su lado”

Gimena Accardi decidió hablar públicamente para frenar los rumores que surgieron tras el anuncio de su separación de Nico Vázquez, con quien compartió 18 años de relación. Luego de que Yanina Latorre deslizara en su programa que podría haber existido “un tercero en discordia” y que comenzaran especulaciones en redes sociales sobre un presunto romance con Andrés Gil –su compañero de elenco en el teatro y pareja de Cande Vetrano–, la actriz hizo un posteo contundente en sus historias de Instagram.

“Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores”, comenzó escribiendo Accardi, visiblemente afectada por la situación. “No hay tercerxs, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años. Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay”, aclaró.

El mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta directa a los trascendidos mediáticos y a los comentarios en redes que señalaban que la ruptura habría sido consecuencia de infidelidades o problemas de convivencia. En este sentido, la actriz quiso poner fin a las especulaciones y dejar claro que la decisión fue tomada en buenos términos: “Hoy la decisión es esta y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’”.

En otro tramo de su texto, Accardi lanzó una fuerte frase en la que da cuenta del amor que tiene aún por su ahora ex pareja, reconociendo que todavía imagina un futuro junto a Nico: “Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”. Sus palabras reflejan que, pese a la distancia que eligieron tomar, el vínculo emocional entre ambos sigue intacto.

En el posteo en conjunto que hicieron contando la separación, tanto Nico como Gime coincidieron en remarcar que no hubo conflictos graves, sino un proceso largo de reflexión, terapia y diálogo. Vázquez contó en un llamado en vivo con LAM (América TV) que atravesaron meses de conversaciones y que finalmente comprendieron que, aunque se seguían eligiendo, “a veces no alcanza solo con el amor”.

Al hablar con Ángel de Brito, Vázquez reconoció que en los últimos meses ambos sintieron que algo había cambiado: “A veces no alcanza solo con el amor y con el día a día. Son 18 años donde pasamos cosas difíciles, que ustedes saben, y llega un momento en que hay que tomar rumbos distintos y empezar a sanar cada uno las cosas propias”. Entre esos desafíos, Nico recordó que la pareja atravesó grandes duelos –como la muerte de Santiago Vázquez, su hermano– y situaciones límite que los marcaron profundamente.