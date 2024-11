Giselle Aldeco aseguró que la bajaron de la Fiesta Nacional de la Tradición: “Fui la única artista que sacaron de la grilla” La cantante folclórica publicó un video en sus redes anunciando que su nombre había sido quitado de la grilla del día viernes 15 y que no tuvo una explicación de los organizadores ni de la municipalidad de Jáchal

La cantante Giselle Aldeco denunció que la bajaron de la grilla de la Fiesta Nacional de la Tradición de Jáchal, aún cuando tenía un contrato firmado. En un video que posteó en sus redes compartió la noticia de que su nombre, que hasta este lunes pasado figuraba entre la lista de artistas que se presentarán este viernes 15 en el Anfiteatro Buenaventura Luna , el martes ya no estaba.

Aseguró que nadie de la organización, ni el intendente le han dado una razón para esto, que la cantante consideró un destrato.

“A tres días de una de las fiestas más importantes me entero que me dan de baja en la grilla. No entiendo que pasó. El 1 de noviembre firmé contrato con la organización, no entiendo que pasó en dos semanas. Me hubiera encantado tener una respuesta de parte de la organización” dice en un pasaje del video.

Dijo además que lamenta no poder “llegar en esta edición, lamento haber perdido trabajo, guardé esa fecha para la fiesta, quería mucho poder estar y compartir nuestra música, lamento en el alma que pasen estas cosas; este trato con los artistas locales es muy triste. Estoy muy decepcionada con lo que me está pasando con el gobierno municipal de Jáchal” aseguró Aldeco.

“Como artista sanjuanina que soy, siempre en pos que las fiestas nuestras sean un éxito, les deseo lo mejor, seguramente Dios los va a iluminar para ue la fiesta sea un exito, y que muy pronto a través de la música nos podamos unir. Les mando un abrazo grande a todos los amigos de Jachal, nos veremos la próxima” cerró la artista.