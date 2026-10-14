Giselle Aldeco presenta "San Juan en el Viento", una cueca cuyana inédita

La reconocid a cantante sanjuanina Giselle Aldeco estrena este jueves 15 de octubre a las 20:30 su nuevo videoclip titulado "San Juan en el Viento" . La propuesta audiovisual y musical, que se lanzará simultáneamente en YouTube, Spotify y Apple Music, representa un esperado e innovador aporte al cancionero folclórico provincial.

La obra es una cueca cuyana inédita compuesta por Néstor Basurto, Gustavo Machado y Sol Astorga . Machado estuvo a cargo de la letra, mientras que Basurto y Astorga compusieron la música. A nivel interpretativo, el tema cuenta con la participación especial del propio Basurto en formato de colaboración.

"Yo he grabado esta cueca en Buenos Aires , es un feat con Néstor . Si bien él no es cuyano, sino que nació en Buenos Aires, es muy amante de la música cuyana, ha sido músico de Viviana Castro y ama mucho nuestro folclore ", contó Giselle a DIARIO DE CUYO. "Es una persona que admiro mucho, así que hace unos meses viajé y le pedí grabar con él . Dijo que sí, y bueno, ya mañana sale esta publicación", agregó la intérprete.

Sobre los motivos para elegir esta composición, Giselle explicó que "es una cueca cuyana y la elegí justamente porque es una cueca inédita, no la ha grabado nadie, soy la primera en grabarla y nada menos que con uno de los autores, que es Néstor Basurto ", destacó, antes de profundizar.

" Es una cueca que habla netamente de San Juan, de sus paisajes, de su historia, de su cultura, de algunos departamentos, de la Difunta Correa, y tiene una lírica hermosa que Gustavo Machado, sin ser sanjuanino, también ha podido plasmar", profundizó. Aldeco comentó que Basurto le propuso varias canciones de su autoría, pero "me gustó 'San Juan en el viento', porque habla de este viento que nos identifica, como es el viento Zonda, tiene mucho que ver, y bueno, yo soy sanjuanina de corazón, de alma", apuntó.

Un aporte al cancionero de Cuyo

"Está bueno poder, de alguna manera, aportar a nuestro cancionero popular, argentino, cuyano y sanjuanino, una cueca nueva. Desde mi lugar de artista, de cantante, siempre estoy tratando de aportarle a nuestra cultura", valoró la artista. "Y que autores como Gustavo Machado, Néstor Basurto y Sol Astorga, puedan pensar en nuestra provincia de esa manera, porque tienen un concepto muy bonito de lo que es San Juan, de cómo está brillando; que ellos puedan elegir la provincia y componerle una canción, me llena de orgullo como sanjuanina", acotó.

Basurto es uno de los autores de la música de esta cueca, grabada por primera vez y con Aldeco como intérprete

En cuanto a si este videoclip forma parte de algún proyecto mayor, Giselle contó que grabar un disco le resulta complejo hoy por hoy, así que "actualmente estamos trabajando con audiovisuales, con videos que la gente puede descubrir y encontrar en YouTube".

"A mí me está costando mucho poder grabar un disco completo, pero bueno, quizás estas canciones puedan ser parte de algún futuro disco. Por ahora, la idea es ir dejando nuestra música y que la gente nos pueda encontrar en las plataformas digitales. Que el sanjuanino que esté dando vueltas por el mundo también pueda encontrarla, sentirse identificado y, de alguna manera, reencontrarse con nuestra provincia", concluyó.