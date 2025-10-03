Giselle Aldeco y Gerardo Cobas, dos talentos cuyanos lanzan el videoclip “Déjame estar” Nuevo lanzamiento en redes y plataformas digitales preparado por Giselle Aldeco y Gerardo Cobas. De una experimentación artística, combinaron sus estilos y salió esta creativa producción audiovisual que hace honor a la memoria de Óscar Valles.

Giselle Aldeco y Gerardo Cobas presentarán un nuevo videoclip de la zamba ‘Déjame estar’, que estará disponible en YouTube Music y en otras plataformas digitales a partir de esta noche (a las 21 hs).

En contacto con DIARIO DE CUYO, la cantora cuyana explicó cómo fue la realización del audiovisual. ‘Con Gerardo conocemos de hace muchos años, fuimos compañeros los dos aprendiendo comedia musical en la escuela de Valeria Lynch. Después de ser compañeros, de conocernos y descubrirnos artísticamente, él se radicó en Buenos Aires y es ahora uno de los coristas de Valeria’, contó.

Entre idas, viajes y venidas, Giselle estuvo en la Feria Internacional de Turismo el año pasado y les tocó actuar juntos, desde esa experiencia, surgió la posibilidad de desarrollar la cueca ‘Corazón’ de Saúl Quiroga.

Otro momento fue en la Casa de San Juan en Buenos Aires, en diciembre pasado. Como la fórmula empezó a encontrar su sentido, ambos decidieron llevar a cabo el clip.

“Se generó esta magia entre ambos y así fue como entre marzo y abril, nos juntamos de nuevo y fuimos a los hechos. Elegimos la canción y lo grabamos en el estudio de Lucio Flores, con la guitarra de Carlitos Santana y otras partes en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson”, detalló Aldeco.

Y concluyó, ‘Gerardo es todo un profesional y la verdad, lo admiro mucho, así que estamos contentos de tener este lanzamiento’.

Una zamba que habla del deseo y lo prohibido

La zamba en cuestión, que le pertenece a Óscar Valles es un texto cargado de simbolismo poético acerca del amor imposible y de la persistencia de la memoria afectiva. En su lírica hay varias capas de sentido como por ejemplo, el tópico del “amor prohibido” como cuando dice en uno de sus versos “amarrarme a tu boca imposible” sugiere un vínculo que no puede concretarse plenamente, ya sea por distancia, por otra relación o por las convenciones sociales. La imposibilidad no anula el deseo, sino que lo intensifica.

Otro tópico es “la memoria como refugio”, donde la línea “déjame estar en tus sueños, en tus noches, en tu sombra”, ocupa un lugar en lo íntimo, aunque no en lo cotidiano. La canción se instala en la memoria compartida, donde el amor puede sobrevivir aunque la realidad lo niegue.

“El deseo”, como se indica en la metáfora de la hiedra que trepa expresa un amor que insiste, que busca grietas para crecer. No es un amor resignado, sino uno que se aferra a lo simbólico y lo secreto.

Aunque no se encuentran registros fehacientes del año de su creación (porque aparece en SADAIC, pero sin fecha precisa) Valles (1924–2003) fue un compositor prolífico, con más de 800 obras registradas, y que muchas de sus canciones se difundieron a partir de su etapa con “Los Cantores de Quilla Huasi”, grupo al que se unió en 1956 y con el que permaneció tres décadas.

Por estilo, lenguaje y circulación, “Déjame estar” pertenece a ese período de madurez creativa de Valles, entre fines de los años ‘50 y los ‘70, cuando consolidó su repertorio de zambas y chacareras que luego se volvieron clásicos del folklore argentino.