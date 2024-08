Guillermo quiere saber si es hijo de Beatriz Salomón: la búsqueda de su padre, la revelación de Ferriols y las charlas con la “Turca” Hasta ahora era conocido como el hermano de la vedette sanjuanina fallecida en 2019 y espera que la Justicia ordene los estudios genéticos. "Tengo derecho a saber mi identidad", le dijo a DIARIO DE CUYO.

Guillermo Salomón se hizo conocido como hermano de la vedette sanjuanina Beatriz Salomón. Incluso hicieron una gira artística juntos en los ‘90. Pero sorprendió hace unos días la noticia de que en realidad, Guillermo asegura que es su hijo y se conoció que hay en la justicia porteña al menos una presentación en la que está como demandante pidiendo estudios de filiación, lo que implicaría exhumar el cuerpo de la “Turca”, fallecida en 2019.

En contacto con DIARIO DE CUYO, Guillermo Salomón contó su historia, un relato que tiene que ver con una vida entera con una duda latente. Si su hermana era su madre. Criado como el hermano menor de Beatriz, Isabel y Daniel, Guillermo tiene unos 50 años y está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para conocer su verdad. Nacida en San Juan en 1953, se especula que Beatriz Salomón habría concebido a Guillermo cuando tenía entre 17 y 20 años.

“Soy un hombre grande, no puedo estar a esta altura de la vida dudando de mi filiación, no saber quién es mi madre, quién es mi padre. Tengo derecho a mi identidad”, dijo en una charla telefónica con este diario, luego del revuelo que causó la noticia revelada en el programa de Carlos Monti.

“Muchos dicen que yo quiero lucrar, pero lo único que quiero saber quién es mi madre, a mi no me interesa ni departamento, ni joyas, ni cuenta bancaria, ni Mercedes Benz”, aseguró.

El relato de Guillermo

Desde que tenía 7 años más o menos comenzó a dudar de que su hermana fuera su hermana. “Ella empezó a trabajar para Pierre Balmain, haciendo desfiles en Nueva York, París y Río De Janeiro, me decía “Guille qué querés que te traiga de regalo” . Tenía esas atenciones conmigo que la verdad que mi teórica madre biológica estaba dibujada al lado del ella” dijo para graficar que él sentía que era tratado como algo más que un hermano.

Guillermo relató qué pasó cuando confrontó a la madre de los Salomón respecto a sus dudas. “Lo pude hacer, ella me respondió que de dónde había sacado eso y me dijo: “listo, no se habla más del tema”, fue durante mi adolescencia. Yo fui acumulando dudas durante toda mi infancia y en la adolescencia demasiada gente me hablaba de lo mismo, incluso mis mejores amigos . Empecé a indagar y a preguntar incluso a Beatriz y ella me decía que nada que ver, pero jamás me dijo “No, estás equivocado cómo vas a pensar que soy tu madre, jamás me lo negó; siempre me quedaba la duda, se reía, me decía “que estás diciendo”, refirió Guillermo.

Compartió que en una reunión en la que el por entonces marido de Beatriz, Ferriols, habló delante de todos, diciendo que él sabía de buena fuente que Guillermo no era el hermano sino el hijo de Beatriz. “Entonces yo pensé que ya era demasiado, ahora lo decían en la mesa, delante de Beatriz, adelante mis teóricos padres, mis teóricos hermanos, y todos tuvieron la misma reacción, primero se quedaron mirándolo y después no dijeron nada. Eso fue apenas se casaron, en el 2000, yo tenía 27 años” afirmó Guillermo.

La incógnita de Guillermo llevó a que en los últimos meses de vida de la ex vedette, que falleció el 15 de junio de 2019 tras un agresivo tipo de cáncer, también interpelara a su supuesta hermana.

Sobre cómo fue el último tiempo junto a Beatriz, contó que la acompañó durante sus internaciones. “Ella era muy demandante: “Guillo llévame al laboratorio” , “Guillo búscame los análisis”, y así… ella estuvo justo un año enferma de cáncer de colón. Ella ya estaba grave y un día en su casa, vienen las hijas, Noelia y Betina y me encaran. Me dicen “tío, es verdad que sos nuestro hermano, que sos hijo de nuestra mamá?”. Yo me quedé helado porque yo estaba pensando en la salud de Beatriz, sobre cómo sacarla adelante… y que me tiraran esta pregunta fue un baldazo de hielo. Me dijeron que su padre les había dicho eso”, relató Salomón.

Nuevamente con la duda dándole vueltas en la mente, Guillermo volvió a enfrentar a Beatriz. “Días después fuimos al laboratorio, le habían sacado sangre, estaba muy débil y me pidió que fuéramos a desayunar. Ahí le dije, “por favor Bea necesito que digas la verdad, yo te lo pregunté un montón de veces, todo el mundo me dice que soy tu hijo” y ella me dijo “Ay Guillo la gente siempre habla estupideces, no hablemos más del tema, hasta aquí llegamos, llévame a casa”. Jamás me dijo “Guillo estás equivocado, no soy tu mamá”, nunca lo dijo así”relató Guillermo sobre la última charla que tuvo con la ex vedette antes de su muerte.

Guillermo aseguró que esa negativa constante- y quizás también la muerte inminente- lo llevó a buscar saber su filiación a través de un estudio genético. “En 2019 hablé con su oncólogo y le dije que necesitaba hacerme un estudio genético, le pregunté si podía tomarle un pedacito de pelo para hacerme un ADN, el oncólogo me dijo que eso no se podía hacer sin un pedido de un juez, sino no tiene valor legal, además con 12 quimioterapias el pelo estaba súper contaminado y el resultado sería cualquier cosa”

“Fui a un abogado, hice los trámites y un juez emitió una orden para evitar que se cremara el cuerpo hasta que se hiciera el estudio genético, que no es un ADN, es una prueba que va más allá porque obviamente tenemos material genético, somos familiares, ese estudio hace la diferencia entre hermanos o madre e hijo” explicó sobre el trámite legal que inició antes de que falleciera Beatriz.

Guillermo dijo a este diario que está esperando que el juez determine la exhumación del cuerpo de la “Turca” para realizar los exámenes. “También quiero saber quién es mi padre biológico. Sé el nombre y apellido de mi padre biológico y estoy esperando la confirmación si sigue con vida, porque era más grande que Beatriz. Fue un novio que ella tuvo en San Juan, en su adolescencia, era muy chica ella” expresó.

Sobre qué habla con su tío Daniel, dijo que no le cree lo que le responde. “Daniel es el único que queda vivo, yo le digo cómo puede ser que él no se acuerde de su mamá embarazada de mí. El me lleva 7 años, él tendría que haber visto a su madre, mi supuesta madre, Leonor, embarazada de mí. Y yo no le creo nada, no hay fotos ni nada. En esa época era pecaminoso ver a una chica con 17 años embarazada, pueblo chico infierno grande, habrán dicho esto es una vergüenza”.

“Yo creo que hicieron un pacto de familia para que esto nunca se sepa y se lo llevaron a la tumba, porque nadie fue capaz de decirme la verdad. Pero ya está , dentro de poco se sabrá la verdad. Existe una pequeña posibilidad, pero pequeña porque yo estoy seguro que no, de que yo me equivoque y que no sea mi madre y sea mi hermana , pero estoy dispuesto a poner el pecho a las balas porque lo único que quiero es saber la verdad. Pero estoy seguro en un 90 por ciento que soy el hijo, pero existe esa posibilidad de que no lo sea, e igual me la banco porque me puedo sacar esta mochila”.

Guillermo aclara que se hará cargo de todos los costos de este proceso, el venía trabajando como empleado gastronómico, sufrió un accidente de trabajo y sufrió fracturas de vértebras lumbares. Pero también es cantante y dentro de poco lanzará un nuevo single.