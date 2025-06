Guns N’ Roses vuelve a la Argentina después de 3 años: todo lo que tenés que saber La banda anunció la parte Latinoamericana de su gira mundial 2025.

Guns N’ Roses regresa a la Argentina en octubre como parte de su ambiciosa gira mundial 2025, titulada Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things (Porque lo que quieres y lo que consigues son dos cosas completamente diferentes).

La banda anunció las paradas latinoamericanas: a Buenos Aires el toca el 17 de octubre en el estadio Huracán. También pasarán por Bogotá, Medellín, Florianópolis, San Pablo, Curitiba, Brasilia, Cuiabá, Lima, Santiago, México DF y San Salvador.

Una gira realmente mundial

Esta gira, que comenzó el 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur, incluye 30 fechas en Asia y Europa. La banda se presenta por primera vez en países como Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo, y vuelve a escenarios emblemáticos en España, Italia, Alemania y el Reino Unido.

Guns N’ Roses comparte escenario con invitados especiales como Rival Sons, Public Enemy y una versión renovada de los Sex Pistols con Frank Carter. Además, marca el debut del baterista Isaac Carpenter, quien reemplaza a Frank Ferrer tras su salida en marzo de 2025.

Guns N’ Roses, otra vez en Buenos Aires

Desde aquel mítico primer show en 1992, también en River, el vínculo entre Guns N’ Roses y el público local se volvió especial.

Esta fecha en Buenos Aires, marca el regreso de la banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan tras su última presentación en 2022, cuando colmaron el estadio de River Plate con un setlist cargado de clásicos y sorpresas.

Cuándo salen a la venta las entradas para Guns N’ Roses

Las entradas se podrán adquirir en la preventa para clientes de un banco 23 de junio a partir de las 10:00 horas. La venta general abrirá el 24 de junio a las 10:00 horas y estará disponible con todos los medios de pago. Ambas instancias de venta serán únicamente a través de allaccess.com.ar.