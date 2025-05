Habló el futbolista mexicano sobre el posible romance con Wanda Nara y dijo que hablan hace 3 años El futbolista mexicano Daniel Guzmán contó que el vínculo con la empresaria data de hace tres años.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de nuevas especulaciones amorosas, Wanda Nara volvió a ser el centro de atención. Mientras su relación con Mauro Icardi sigue en una constante tensión mediática, la empresaria sumó un nuevo nombre a la lista de posibles romances: el futbolista mexicano Daniel Guzmán.

Que dijo Daniel Guzmán sobre Wanda Nara

En diálogo con Puro Show desde el aeropuerto, Daniel Guzmán aclaro como es el vinculo que mantiene con Wanda Nara. “Vine exclusivamente para ver fútbol”, comenzó él. “Con unos amigos voy a ver unos partidos de River, de Boca y a Córdoba. Ya estuve en Argentina el año pasado, vine con mi padre”.

Consultado sobre su vínculo con Nara, explicó: “Es mi amiga. Son redes y se puede malinterpretar. Fue de joda porque es mi amiga, pero dio mucho revuelo”. La relación entre ambos, según su relato, se remonta a varios años atrás: “Hace tiempo platicamos. Hace dos o tres años nos saludamos por las redes. No nos conocemos personalmente”.

Aunque negó intenciones románticas concretas, dejó una puerta abierta: “No vengo con esa idea porque vengo con mis amigos, pero si se llega a dar, pues obviamente me dará gusto saludarla”. Y cerró con un gesto de respeto hacia la situación sentimental de Wanda: “Creo que tiene pareja y siempre la he visto como una amiga. Para mí siento que es joda y hay una línea de respeto. Me imagino que sabe que venía”.

Por que Valentino López, el hijo de Wanda Nara salió del país

Wanda Nara vivió una madrugada emotiva al despedir a su hijo mayor, Valentino López, quien partió rumbo a Brasil con las inferiores de River Plate para disputar un torneo internacional.

Se destapó que Wanda Nara y Daniel Guzmán tienen una relación de hace tres años y ya no hay más secretos

Desde su camioneta, la mediática grabó el momento y lo compartió en redes con una frase cargada de emoción: “Se va. Buen viaje, Bomber de mi vida. Los pollos crecen y mamá siempre con vos”.