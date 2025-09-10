Hoy toca en San Juan Santiago Motorizado y aquí van sus cinco temas más escuchados Voz líder de Él mató a un policía motorizado, aterriza esta noche a Mamadera para interpretar las canciones de su primer disco solista

Esta noche, Santiago Motorizado se presentará a las 21 en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte) para todos los fanáticos sanjuaninos de su música.

En esta oportunidad, el cantante y compositor arriba para presentar El Retorno, su bautismo de fuego solista tras un recorrido artístico que lo llevó por escenarios de América y Europa, consolidando una voz propia dentro del rock latinoamericano.

​Mas conocido por ser la voz líder y bajista del combo El Mató a un Policía Motorizado desde 2003, Santiago Ariel Barrionuevo -tal es su verdadero nombre- también contribuyó en las bandas sonoras de series como Okupas y de películas La Muerte no existe y el amor tampoco.

Pero en cuanto a los grandes éxitos de su carrera musical, aquí van los 5 más reproducidos en las plataformas:

“Hay Momentos” con un total de 3.555.825 reproducciones. Se trata de una reversión acústica realizada por Guasones, que cuenta con la participación de Santiago Motorizado en la voz. Fue lanzada en 2023 y forma parte de un nuevo single del álbum “Acústico 2023”, siendo adaptación de un tema original de Guasones que se editó en el álbum “Esclavo” en 2008.

“Cirugía” con 2.864.936 de escuchas. Es una versión realizada a dúo con Dillom de un tema incluido en el último disco de Dillom (Por Cesárea).

MIRA TAMBIÉN La cantante que reveló su inquietante problema de salud mental

“Noche Eterna” con 1.648.721. Es del álbum La síntesis O´Konor de la banda El Mató a un Policìa Motorizado lanzado en 2017, con letra y música de Santiago.

“La Revolución” con 926.108. Es de su álbum debut como cantante en solitario que se editó en junio pasado y se llama El Retorno. Se presentó como el segundo adelanto de la placa.

“Google Maps” con 751.858 reproducciones. Es otra de las canciones de su álbum solista.

MIRA TAMBIÉN Se filtraron fotos del perfil de Luciana Salazar en una plataforma de contenidos para adultos

No te quedes sin tu entrada:

El precio de la entrada es de $45.000 en boletería y pueden adquirirse de manera presencial en boleterías.