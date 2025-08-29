Hugo Flores, de Omega, apuntó contra DesaKTa2 por ser bajados de un show en Mendoza El cantante de la banda cuartetera hizo un fuerte descargo en redes tras quedar fuera del show en el Arena Maipú. Acusó a los integrantes de DesaKTa2 de perjudicar su fuente laboral y la de todo su equipo.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el líder de la banda Omega, Hugo Flores, realizó un contundente descargo contra la producción y los integrantes del grupo DesaKTa2, luego de que su banda fuera excluida del show previsto para el <strongsábado 6 de septiembre en el Arena Maipú, en la provincia de Mendoza.

“Estoy con bronca, dolido y angustiado”, comienza diciendo Flores en el video, donde denuncia que fueron bajados del evento por decisión directa de DesaKTa2 y su equipo de producción. “No puedo creer que haya gente tan maldita que se cague en la fuente laboral de 30 personas”, expresó visiblemente afectado.





El cantante aseguró que la producción mendocina Beatbox se comunicó con él para informarle de la situación, dejando en claro que la decisión no fue suya. “Nos han llamado sin saber qué hacer, y les dijimos que no se preocupen. Agradecemos la predisposición de José y su familia, que incluso están tratando de conseguirnos otro show en Mendoza”, agregó.

Flores subrayó que Omega es una banda del interior del país que viene trabajando con esfuerzo para hacerse un lugar en la industria del cuarteto. “La verdad que esto duele mucho, más aún cuando uno lucha por crecer en este ambiente tan competitivo”, dijo.

El vocalista aprovechó el mensaje para dirigirse a sus seguidores de Mendoza, muchos de los cuales ya habían adquirido entradas para el evento. “Gracias a todos los que nos mandaron mensajes con buena energía. Si logramos presentarnos ese sábado, lo vamos a anunciar en nuestras redes”, cerró.

Por el momento, desde DesaKTa2 no hubo declaraciones públicas en relación a lo sucedido.