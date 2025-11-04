Juana Tinelli denunció amenazas: nombró a un reconocido empresario en conflicto con su padre La joven de 22 años denunció amenazas de muerte y recibió un botón antipánico.

Juana Tinelli generó sorpresa tras publicar un duro comunicado en el que reconoció haber recibido amenazas y responsabilizó a su padre, Marcelo Tinelli. ¿Qué hay detrás del conflicto?

“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Creo que esas acciones lo llevaron a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Y remarcó: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque, más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”.

Más tarde, el conductor rompió el silencio y aseguró que se trata de “un tema familiar y muy íntimo”.

“Prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolverlo con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”, agregó.

Aunque Juana evitó brindar detalles, trascendió que no solo está distanciada de su padre, sino también de su hermana Candelaria. En cambio, mantiene una relación muy cercana con su madre, Paula Robles, y con su hermano Francisco.

Por estas horas se supo que Juana mencionó en su denuncia al empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien semanas atrás se convirtió en el nuevo dueño de Telefe.

Según pudo saberse, la modelo habría recibido un llamado desde un número oculto. Al atender, una voz masculina le habría dicho: “¿Vos sos Juana Tinelli? Soy Gustavo Scaglione, tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho”.

En la denuncia, Juana asegura que desconoce quién realizó la llamada y que, a raíz del “pánico” que le generó, borró el registro del celular.

“Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre invocado no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, del cual soy totalmente ajena”, detalla en el escrito.

Y agrega: “Pongo en conocimiento de la fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione surge a partir de una supuesta deuda que él tendría con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema”.

El conflicto económico entre Tinelli y Scaglione data de hace varios años, pero estalló en septiembre, cuando el empresario embargó la chacra del conductor ubicada en Punta del Este. La propiedad había sido puesta como garantía de las deudas que Tinelli mantenía con Scaglione.

Furioso, el conductor se descargó en las redes y escribió: “Dinero sucio. Cuevas. Rosario. Hombre de medios. Mañana amplío”. Más tarde, agregó: “Esta historia es una ficción que estoy escribiendo”.

La primera versión sobre las amenazas a Juana Tinelli

En un principio circuló que los motivos de las amenazas que recibió Juana estarían vinculados con decisiones recientes del conductor relacionadas con San Lorenzo.

Cabe recordar que, a principios de agosto, mientras el club atravesaba una fuerte crisis institucional y económica, Tinelli intimó a la institución por una deuda superior a un millón de dólares correspondiente a un préstamo firmado en diciembre de 2019. La firma del contrato se realizó cuando él era vicepresidente del club, pocos días antes de asumir la presidencia.

Semanas más tarde, el conductor apuntó contra Marcelo Moretti, actual presidente, y se defendió en redes sociales: “Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo, y lo pueden ver en las obras que doné al club, como la pensión de juveniles, el edificio completo y los gimnasios equipados”.

Y agregó: “Cuando asumí, había 20 mil socios, patrimonio neto negativo, ocho jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra”.