L-Gante confesó que le hizo una propuesta de casamiento a Wanda Nara El cumbiero aclaró los rumores y además habló sobre su actual relación con Tamara Báez, su ex y madre de su hija Jamaica, con quien estaba en una disputa legal por la cuota alimentaria.

Luego de estar en medio de una disputa legal con su ex, Tamara Báez, L-Gante fue entrevistado por el programa Puro Show y reveló que lograron llegar a un acuerdo económico. Además, se refirió a la propuesta de casamiento que le hizo a Wanda Nara cuando estaban en pareja.

“Se habló, se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada. Solo una, pero fue de una forma que no logró convencer”, dijo el cantante de cumbia, dejando a libre interpretación sobre lo que habría pasado entre ellos.

Luego, los panelistas le consultaron a L-Gante sobre los “likes” que le dedicó a Evangelina Anderson, la prima de la empresaria. “Y uno cuando da like es porque algo le gusta”, dijo el cumbiero. Y además aseguró que no sabía el parentesco entre ambas: “No sabía”, confesó.

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez

En medio de la entrevista, L-Gante también habló de Tamara Báez, su ex y madre de su hija Jamaica. “Estamos en comunicación, nada más que eso”, contó sobre el vínculo que mantienen en la actualidad.

Luego contó que pudieron llegar a un acuerdo por la cuota alimentaria: “Lo arreglamos y ahora seguramente ya se hace el primer efecto de pago de este mes”.

Para finalizar, el cumbiero habló sobre la posibilidad de viajar al exterior tras haber estado limitado por su situación judicial: “Quiero creer que sí, ahora mismo me voy a informar de eso porque este jueves creo que tendría que viajar a España”, expresó.