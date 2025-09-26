La Camerata San Juan: “Siempre vale la pena generar un desafío y arriesgarse” La popular agrupación presentará “Cantado al sol” este domingo 28 de septiembre de 2025, por primera vez, acompañada de una docena de solistas invitados.

El próximo domingo 28 de septiembre de 2025, a las 20, el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza) será escenario para “Cantando al sol”, una presentación inédita de La Camerata San Juan. ¿Por qué? En esta ocasión, la popular formación de cámara que llegó a compartir escena hasta con 3 solistas locales, tendrá un desafío mayor ya que coincidirá junto a 12 artistas provenientes de todos los estilos musicales que colaborarán con la agrupación.

Uno de los cantantes invitados para poner voz al repertorio será Mateo Pintor, quien dio batalla en el reality de La Voz Argentina que va por Telefé.

Además, el elenco se completará con la participación de conocidas figuras del rubro local como es Cande Mallea, Fabricio Montilla, Fabricio Pérez, Tatiana Astorga, Carla Tello, Ángeles Domínguez, Mara Díaz, Débora “La Tana” Borghetti, Walter Vilches, Jorge Herrera y Marcelo Páez.

“La idea surgió con la intención de hacer un espectáculo al estilo festival, algo alternativo a nuestro formato más típico que es en el que actuamos con un par de cantantes invitados”, manifestó a DIARIO DE CUYO Enzo Pérez como el mentor de la propuesta y encargado de los arreglos del grupo del cual es músico desde sus comienzos.

“Entonces, decidimos armar con cantantes que ya habían trabajado con nosotros y a compañeros nuevos, gente con distinta experiencia, géneros y edades pero todos muy talentosos. Estoy seguro que ellos van a potenciar nuestra propuesta”, se refirió Pérez al seleccionado de intérpretes con los que en la sala sonará desde música clásica hasta folclore, tango, boleros, música pop y rock.

“Cada concierto siempre es un desafío pero este en particular obviamente reviste una dimensión mayor porque es mucha más gente la que participará junto a nosotros que ya somos muchos. Es mucha energía la que se pone en juego, entonces desde la idea hasta la concreción material son muchos factores a tener en cuenta”, subrayó el arreglador respecto a esta producción.

“Obviamente, la misión será estar a la altura del evento que estamos proponiendo. Siempre vale la pena generar un desafío y arriesgarse, es lo que podría decir que es la sal del arte”, añadió el músico en torno al nuevo reto que se impusieron.

“Las sensaciones y los sentimientos que se generan dentro nuestro es más que nada la responsabilidad de dar la mejor versión de nosotros para sostener musicalmente y ser la plataforma y el respaldo musical de toda esta gente que viene con su generosidad y su amor a traer lo mejor de cada uno”, confió Pérez en base a estas iniciativas que para él también se viven siempre con “placer” y “satisfacción”.

¿Dónde y cómo comprar las entradas?

El precio de la entrada general es de $3.000 y se puede adquirir en boletería del auditorio o en tuentrada.com