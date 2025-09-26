Mirá todo lo que podés hacer este viernes 26 de septiembre en San Juan: desde música hasta teatro y visitas a museos Actividades de todo tipo para realizar de manera individual, en familia y con tu grupo de amigos

Hoy viernes 26 de septiembre, San Juan ofrece distintas alternativas para aprender, recrearse y tambie´n para divertirse, algunas aranceladas y otras con ingreso libre y gratuito.

* MÚSICA

Concierto sinfónico. A cargo de Orquesta Sinfónica de la UNSJ con dirección de Emmanuel Siffert como batuta invitada. Solista: Federico Salas. A las 21:30 h, en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada gratis.

Leo Jorquera. A las 22 h, en Patio de comidas del Vea (25 de mayo y Jujuy)

Quimera. A las 22 h, en RocknRolla (Av. Libertador y Lateral oeste). Derecho de show: $3.000

Luis Galleti. A las 22:30 h, en Bernardo (Lateral Av. Circunvalación 618 este)

Gon Trío. A las 22:30 h, en La Salmuera (Chacabuco y Calle 7, Pocito). Derecho de show: $3.000. Reservas al 2644988604.

De La Lora y DJ’ Enzo Nuñez. A las 22:30 hs, en Barcelona (Av. Libertador 1438 oeste)

Chichón Hernández. A las 23 h, en La Kelita (Jockey Club San Juan, República del Líbano 1790 oeste).

Acústicos rockeros. Con el trío de Luca Luca, Martín Contreras y Darío Fernández. A las 23 h, en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste).

* TEATRO

Come From Away, Un mundo sin fronteras. Dirigido por Carla Calabrese con músicos y un elenco de 15 actores en escena. A las 21:30 h, en el Teatro Bicentenario (Las Heras 430 sur). Entradas: $35.000, $36.000, $38.000 y $40.000 en boletería de la sala y online en Tuentrada.com

El auténtico Pirulo. Espectáculo protagonizado por el personaje Pirulo, a cargo del ventrílocuo Mauro Villaverde en compañía de Gerardo Coniglio. A las 21:30, en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $30.000, $28.000 y $25.000 en boletería.

* EXPOSICIONES y MUSEOS

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis

Blanco Negro. Ciclo y muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis. Habilitada durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 h; y sábados de 9 a 13 h.

Condición Humana. Muestra en solitario de de Inés Lalanne. Además, dos grandes colecciones pertenecientes al Museo Franklin Rawson: Ischigualasto y Ruta 150. Hasta el 3 de octubre. Disponible lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 21 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Florencia y Andrés Irustia Dessesff, hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra de estudiantes de la carrera de artes visuales de la FFHA-UNSJ titulada: ‘Poéticas que crean comunidad: diálogos y procesos del hacer artístico’. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. De lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 h con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 19 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 h.