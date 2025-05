La desopilante experiencia de Darío Barassi viendo a River en el Monumental El conductor sanjuanino contó los detalles de su visita al estadio más importante de la Argentina.

Darío Barassi fue por primera vez a la cancha a ver el partido entre River Plate y Barracas que se disputó el lunes en el estadio Monumental. Más allá de la goleada del equipo millonario, lo que sobresalió fue el desopilante relato del conductor sobre su experiencia con el fútbol.

“Ayer fui a la cancha por primera vez en mi vida a ver un partido. Había ido para un recital de Patricia Sosa, Taylor Swift y Coldplay”, comenzó en historias de Instagram. Y siguió sobre el desconcierto que tuvo los primeros minutos: “Nos trajeron a la cancha. En la vida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a hablar?”.

Según dijo, fue acompañado por su esposa Luli Gómez Centurión y su amigo, el DJ Tommy Muñoz. “Sale River. ¡Wow! Ya me sorprendía todo. Cantan todo el tiempo, yo no sé una pu… canción. Cuando escuché que decían ‘River’, yo decía ‘River’, me di cuenta de que yo movía los dos brazos y no me di cuenta de que solo se mueve un brazo, como que no son los dos, es solo uno”, confesó entre risas sobre su poca experiencia en un estadio.

Lo más gracioso fue cuando reveló la ropa con la que estaba y no se percató que era de los colores de Boca. “Soy tan pel… que fui vestido de azul y tenía justo como un suetercito que era medio caqui, medio amarillito. Fui muy mal visto”, admitió. Y después comentó que quiso comer el típico chori de cancha pero le dieron pochoclos.

“El sistema de riego del césped es descomunal. O sea, de repente se juega un rato, cortan ahí”, expresó el conductor de Ahora Caigo sorprendido por la experiencia y siguió con humor: “Y de repente salen unos chorros de agua. O sea, el proveedor del sistema de riego de la cancha de River que me contacte si quiere hacer un canje y lo meto en casa”.

Después del detallado relato, Barassi admitió que le pareció “una linda experiencia” y aseguró que fue “la primera de varias”.