La esposa de Bruce Willis respondió a las críticas por mudar al actor a otra casa bajo cuidado profesional A los 70 y sufriendo un fuerte deterioro por el diagnóstico de demencia frontotemporal, el actor de Duro de matar pasa sus días al cuidado de un equipo especializado

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, era consciente de que comunicar que su marido había sido trasladado a una segunda residencia, donde recibe atención y cuidados especializados de forma permanente, no sería sencillo ni bien recibido por todos. La empresaria confesaba que había sido una decisión muy difícil de tomar tanto para ella como para el resto de su familia, pero que lo habían hecho pensando en el bienestar tanto del actor como de sus hijas en común, Mabel Ray y Evelyn Penn, de 13 y 11 años.

Al actor de ‘Duro de matar’, de 70 años, le diagnosticaron demencia frontotemporal en febrero de 2023. Desde entonces, su familia ha luchado con su deterioro de salud, especialmente su esposa.

A medida que la condición de Bruce empeoraba, a Emma solo le quedaba una opción: trasladar al actor a su propia casa para que recibiera atención las 24 horas. En una nueva entrevista con Diane Sawyer de ABC News, la modelo admitió: “Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”.

El actor ahora vive allí con un equipo de cuidados a tiempo completo y Emma lo visita “mucho” junto a sus hijas, Mabel y Evelyn.

“Bruce querría eso para nuestras hijas”, dijo la modelo. “Querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”.

Tras días de críticas, la modelo respondió a las reacciones negativas. Su respuesta llegó en Instagram: “Con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma precipitada e injusta”.

“Compartir abiertamente puede generar opiniones, pero lo que es más importante, crea conexión y validación para quienes realmente enfrentan las realidades del cuidado todos los días”.

“Es para eso que comparto y así puedo construir una conexión más profunda con una comunidad que comprende este viaje”.

En el vídeo adjunto, continuó señalando que sabía qué tipo de reacción surgiría.

“Lo que sabía es que al compartir información íntima, veríamos a estos dos bandos, ¿no? Serían personas con una opinión contra personas con una experiencia real”. “Eso es a lo que se enfrentan los cuidadores, ya saben: al juicio y a las críticas de los demás”, mencionó.

La hija de Bruce Willis, Tallulah, de 31 años, fruto de su unión con su primera esposa, Demi Moore, expresó su gratitud y entusiasmo ante las palabras de Emma: “Te quiero muchísimo. Te queremos muchísimo. Gracias por todo lo que haces por nosotros y nuestra familia”, señaló.

Bruce se retiró de Hollywood en 2022 tras ser diagnosticado con afasia, una afección cerebral que provoca un deterioro en las habilidades lingüísticas del paciente. En 2023, su familia anunció que su enfermedad había avanzado y le habían diagnosticado demencia frontotemporal. Desde entonces ha estado permanentemente atendido por su familia, su esposa Emma, sus hijas en común Mabel y Evelyn, su exmujer, Demi Moore, y las tres hijas mayores que tuvo durante ese matrimonio: Rumer, Scout y Tallulah.