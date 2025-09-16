La ‘’Fábrica de Trovadores’’, una iniciativa que avanza con gran aceptación Se trata de un taller itinerante que está a cargo del artista y compositor sanjuanino Daniel Giovenco que se viene desarrollando en diferentes espacios y departamentos de la provincia, destinado a jóvenes y adultos con o sin conocimientos previos en composición musical.

Dentro de la variada gama de talleres que realiza en distintos puntos de la provincia la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la ‘’Fábrica de Trovadores’’ a cargo del artista y compositor sanjuanino Daniel Giovenco es una de las iniciativas que viene concitando el interés de numerosas personas que se acercan a este espacio de creación colectiva para la composición de letra y música de una canción.

Si bien este proyecto cultural fue creado por Giovenco en 2016, fue en el año 2023 que se realizó por primera vez. Desde ese momento el taller se ha realizado en ALDA, Asociación de Lucha Contra los Desordenes Alimentarios, Capital; Camping de UDAP, en la localidad de La Bebida, Rivadavia; Centro de Día en la Villa Santa Rosa, 25 de Mayo; el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Capital; en el Salón Sur del Parque de Chimbas; en el Centro Cultural de Barreal, Calingasta; en el Taller del Teatro Municipal de Albardón y en el Taller del SUM de la Oficina de Turismo de Jáchal.

En esta oportunidad se propone desarrollar una edición de la ‘’Fábrica de Trovadores’’ en el departamento Caucete, en congestión con su municipio, a desarrollarse durante el presente mes de septiembre.

Vale destacar que la Cámara de Diputados de la provincia, a través de la Resolución N°108/2023

declaró oportunamente de interés cultural, social y educativo al Taller Fábrica de Trovadores, dada la importancia y trascendencia de los conocimientos y habilidades que permite desarrollar.

Objetivos del taller

Entre los principales objetivos de esta iniciativa figura la de promover la composición propia. Se considera que es necesario estimular esta variante artística por numerosas razones: La composición como liberación emocional de los fantasmas ocultos en el inconsciente individual y colectivo. La creación como motor de orgullo. Como ejercicio intelectual. Como juego de la vida: Sublimación de cuanto nos rodea. Escuchar el propio canto. Descubrir al otro que hay en uno. Poder acariciar el paisaje con una palabra: Luchar y darnos aliento. Contar historias del terruño, de sus íntimos personajes. Recuperar memoria y expresiones abandonadas de nuestro riquísimo idioma. Dejar un semillero de autores en nuestra provincia. Es esencial para reforzar el tejido social que nos hermana y nos hace ser quienes somos.

Tareas a desarrollar

En cada uno de los módulos del Taller está previsto que los asistentes aprendan a descomponer una oración en tiempos musicales. Crear una melodía sin instrumento. Distinguir entre estructuras rígidas y libres, tonada, cueca, gato, zamba, chacareras, tango, vals, balada, etc. Ejercicios de Imaginación. Uso y abuso de metáforas. Opciones de desarrollo de un verso. Ejercicios de improvisación introspectiva. Crear una melodía con instrumento sobre un mismo patrón de acordes. Fijar distintas melodías y la visita de un cantautor o poeta a la Fábrica.

Al finalizar el taller se fijan fechas de ensayo y se realizará la grabación de la pieza musical para su posterior difusión y presentación. Además, se realizará el registro de propiedad de letra y música por parte de la UNSJ.

El proyecto final de la Fábrica de Trovadores de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión de la UNSJ, incluye un cancionero con toda la producción que se realice en cada uno de las ediciones 2023-2024-2025. Es decir que, las piezas musicales que resulten de las diferentes experiencias de creación colectiva serán grabadas y registradas, en letra y música, a nombre de la Universidad Nacional de San Juan para su posterior difusión.

Próximo taller en Caucete

El próximo taller de la ‘‘Fábrica de Trovadores’’ se realizará en el departamento Caucete los jueves 18 y 25 y viernes 19 y 26 de septiembre. Tendrá una una duración de 12 horas totales, que deberán cumplirse en 4 clases, a realizarse en horario de 18 a 21 hrs.

El taller tiene un cupo de 25 personas y se entregará al finalizar un certificado de participación.

Colabora en la organización de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Caucete y las inscripciones pueden realizarse llamando al teléfono 2645611056.