Murió un reconocido cocinero argentino: tenía 40 años Fundó Salvaje Bakery, creó Delirante y se asoció con Christian Petersen en La Valiente.

El mundo gastronómico argentino despide con pesar a Germán Torres, uno de los panaderos más influyentes de la última década, que murió en la madrugada del domingo tras atravesar una larga enfermedad. Tenía 40 años y deja un legado que transformó la manera de pensar el pan en el país, al introducir y popularizar la masa madre como emblema de calidad y tradición.

Nacido en 1985, Torres primero se formó como publicista y llegó a trabajar en agencias como McCann Erickson. Sin embargo, pronto descubrió su verdadera vocación entre hornos y amasados. Mientras estudiaba en el Instituto Argentino de Gastronomía, se abrió camino en restaurantes como Guido’s, Quimbombó, Dadá Bistró y en panaderías como Le Pain Quotidien y La Panadería de Pablo. Incluso vivió un tiempo en Nueva York, experiencia que marcó su visión de la panificación.

En 2016 fundó Salvaje Bakery, un espacio pionero en Palermo que se convirtió en símbolo de la panadería alternativa porteña y un punto de encuentro para los amantes del buen pan. Con ese proyecto demostró que la masa madre podía conquistar a un público joven y curioso, que buscaba sabores distintos y técnicas más naturales. Más tarde creó su marca personal, Delirante, con la que elaboraba pan de centeno artesanal, y finalmente se asoció con el chef Christian Petersen para dar vida a La Valiente, una panadería que consolidó su nombre entre los referentes del rubro.

Torres también volcó su conocimiento en los libros Pan de garage (2019) y Pan de campo (2022), dos títulos que se transformaron en material de consulta para cocineros, panaderos y aficionados. Con un estilo claro y cercano, invitaba a perderle el miedo a la fermentación y a volver a conectar con un alimento básico que, en sus manos, se volvía arte.

La noticia de su muerte generó un profundo impacto en el ámbito gastronómico. Figuras como Fernando Trocca, Tomás Kalika, Narda Lepes y Lucas Canga expresaron su dolor y destacaron no solo su talento, sino también su generosidad y su capacidad de inspirar a nuevas generaciones. Su socio Christian Petersen lo despidió con un mensaje lleno de afecto y gratitud, recordando la pasión con la que trabajaba cada receta.

El mensaje de Narda Lepes.

Con apenas cuatro décadas de vida, Germán Torres logró abrir un camino que muchos hoy siguen recorriendo. Su trabajo ayudó a que la panadería artesanal ocupara un lugar central en la mesa argentina y a que el pan de masa madre dejara de ser una rareza para convertirse en una costumbre valorada.