La increíble historia de amor de una pareja elegida para ser parte del estreno del nuevo álbum de Coldplay en San Juan Emiliano cortó una relación que casi le hace perder el recital en River, sin embargo logró conseguir una entrada y además conoció a su novia actual. El emocionante relato previo al lanzamiento del álbum “Moon music”.

Se conocieron en 2022 en uno de los recitales de Coldplay en Argentina y sus vidas cambiaron. Emiliano López y Cecilia Campos compartieron la increíble historia de amor por la que fueron elegidos para la pre escucha inmersiva del lanzamiento de Moon Music, el nuevo álbum de la banda británica, en el Valle de la Luna.

Entre los invitados que contaron su historia de amor para participar del estreno están Emiliano y Cecilia. El noviazgo empezó con un desamor, confesó el cordobés antes del relato detallado.

Comentó que previo a los recitales de Coldplay en River había comprado entrada con quien era su novia en ese momento, sin embargo cerca de la fecha del show la relación se cortó. “Cuando llegaron las entradas a Córdoba la mía nunca llegó, no me la dieron. Simplemente me mandaron una transferencia con una plata. Yo no quería el dinero, quería la entrada”, aclaró.

“Ahí empecé a mover cielo y tierra para conseguir una, un amigo me mandó una publicación y conseguí una entrada para la fecha en la que yo tenía que estar”, señaló. Sólo tuvo un cambio en los planes: en lugar de platea el ticket era para campo. “Gracias a eso la conozco a ella”, continuó antes de revelar cómo fue el primer encuentro.

Emiliano dijo que estaba a pocos metros del escenario y la organización empezó a hidratarlos por el tremendo calor. “Yo busqué un vaso de agua que se lo di a ella, empezamos a charlar y desde ahí dos años después estamos juntos”.

“Un show o una entrada que empezó muy mal terminó de esta forma y con la productora invitándonos por nuestra historia a venir al Valle de la Luna para ver el pre estreno del disco”, destacó sobre su historia increíble. “En el momento la verdad que me enojé muchísimo, me generó muchísima bronca pero todo eso que pasó en ese momento trajo aparejado todo lo lindo que pasó después”, admitió.

Cecilia es de Ciudad de Buenos Aires y relató que hasta ahora mantenían una relación a distancia, con viajes cada 15 días, pero en noviembre se mudará a Córdoba. “Espero que me adopten”, expresó entre risas.

“Quiero conocer toda la provincia porque me parece hermosísima, espero que todos los que andan en bici en la montaña me quieran invitar, me gusta el montañismo, también soy médica y me falta trabajo”, continuó sobre la nueva planificación en su vida.

Fuente: Eldoce TV