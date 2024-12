La jugada de la líder de Gran Hermano que cambió la placa de nominados: “Afuera ya es una estrella” Sofía Buscio decidió salvar a un participante y subir otro de cara a la próxima gala de eliminación. La reacción de la competidora afectada

A pocos días de la segunda gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), este jueves, Sofía Buscio, la líder de la semana, debía decidir a qué jugador salvar y a qué participante subir a la placa. A pesar de que solo transcurrió poco más de una semana del inicio del reality, la licenciada en marketing intentó guiarse por intuición y no comprometer su posición de cara a la evolución del juego y a la conformación de grupos.

Minutos antes de que la joven de 32 años diera su veredicto, Gran Hermano advirtió a los jugadores por la gran cantidad de votos que fueron anulados por complot en la última gala de nominación: “Una de las reglas esenciales de este juego tiene que ver con el secreto a la hora de nominar. La persona que realizó la espontánea incumplió esta norma. He decidido anular todos los votos efectuados bajo complot”.

Luego, con este en mente, Claudio Dilorenzo y Ulises Apóstolo debatieron la estrategia a utilizar y se quejaron por la decisión del Big. “Yo pensé que se anulaba cuando uno decía el nombre a quien va. Evidentemente no hay que ni hablar. ¿Pero cómo haces estrategias también si no hablas?”, expresó el participante oriundo de Flores. Del otro lado, el cordobés agregó: “¿Qué somos los únicos que hablamos?. Cómo se entiende la gente si no es hablando, ¿por señas?”.

Así las cosas, los hermanitos tuvieron que afrontar sus errores y dejar todo en manos de la líder. Una vez que Santiago del Moro le pidió a Buscio que nombrara a quién iba a subir a placa, la joven explicó su decisión: “Me costó un montón, porque justamente no tengo rispidez con nadie. Estamos a 8, 9, 10 días y la realidad es que se hace muy complicado a esta altura del partido. Pero bueno, es el juego. Tengo que elegir a alguien y quiero remarcar que es una persona muy querida acá. Demasiado. Para mí afuera ya es una estrella. Entonces para mí no va a cambiar el foco de lo que es la placa. Kei, te selecciono a vos y repito, te quiero mucho y de verdad no te vas a ir”.

Desde el sillón, la joven se mostró calmada y afirmó: “Lo esperaba. Yo siento las energías de la gente y con Sopa conectamos. Y estos días estuvo rara conmigo, desde ayer. Le hablaba de algo y ella se iba. Si me tengo que ir, me voy. Obviamente no quiero irme, así que papi, poné toda y ojalá una estrella, por Dios, ojalá. Voy a tratar de dormir más porque se me critica mucho por dormir”.

Fue entonces cuando sus compañeros la corrigieron y destacaron que la criticaban por dormir mucho. “No, dormir menos”, dijeron los demás participantes al unísono. Luego, la joven de Tigre exclamó: “Voy a tratar de dormir menos. Perdón, se me critica por dormir, pero literalmente creo que soy la que menos duerme porque no puedo dormir por los ronquidos de la Petro, que la amo con todo mi corazón, pero ronca y bueno, y no puedo, pero lo voy a tratar de dar todo y si me tengo que ir, bueno…”.

Ante este panorama, ahora la líder de Gran Hermano debía indicar a quién salvaba de placa. En un intento por explicar lo que sentía, Sofía comentó: “Me parece que si me inclino por uno u otro podría verme perjudicada. Quizás todo este super poder que tuve me traiga consecuencias pero voy a tratar que sean lo menores posibles. La semana pasada alguien tuvo la posibilidad de bajar de placa, ahora se la doy a otra persona que no la tuvo, Luz”.

Aliviada por escuchar su nombre y sobrevivir una semana más en la casa, la joven mostró su felicidad: “Gracias por la oportunidad, no la veía venir. Podía pasar cualquier cosa”.