La K’onga tocará el 31 de octubre en la Fiesta Nacional del Sol Todavía no hay confirmación oficial.

Los artistas que serán parte de la grilla en la próxima Fiesta Nacional del Sol todavía, de manera oficial, son una incógnita. Más allá de los nombres que sonaron, todavía no hay anuncio.

Sin embargo y a tono con lo que habitualmente hacen las bandas en sus redes sociales, adelantan las próximas fechas.

En este sentido, el grupo de cuartetero La K’onga informó que entre sus actuaciones de octubre aparece San Juan, más precisamente en la Fiesta Nacional del Sol.

De esta manera, La Konga estaría en la primera de las tres noches que tendrá la FNS 2024.

SOBRE LA K’ONGA

La K’onga es un grupo de cuarteto formado en Villa Dolores, Córdoba, en 2003. Sus vocalistas son Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé. ​Está considerada una de las bandas más influyentes del cuarteto, ritmo musical tradicional y popular de la provincia de Córdoba, y de gran expansión en el país.

La banda comienza a brillar a partir del éxito nacional “La cabaña” que se escucha en los principales medios de la República Argentina. Según cuentan: “Todo empezó como un hobby llamado “fiebre tropical”… “solo tocábamos en carnavales.” Luego de un tiempo el grupo se divide en dos conjuntos “barra brava” y “los Ángeles de fiesta”…”Cuando nos encontrábamos después de cada shows no peleábamos por quien había llevado mas gente y quien gano más dinero.” “Toda esta movida la hacíamos por hobby, hasta que un buen día les dijimos a nuestras familias que queríamos hacer esto, pero profesionalmente, dedicarnos al 100% obvio que no querían saber nada pero estamos muy agradecidos a ellos porque nunca nos dejaron caer, siempre estuvieron y estarán al lado nuestro.”

Y así fue como se formó la Conga, “C”. Fue en Merlo, San Luis, un 14 de abril del 2000 haciendo cumbia. “Fue como una laguna… por los sapos” La Conga hasta ese entonces era con C paso de amateurs a profesionales junto con la búsqueda de un estilo cambiando de cumbia a cuarteto que duro alrededor de 2 años, hasta fines del 2002 donde ya se define el nombre actual de La K´onga con “K”.

En enero de 2003, su primer disco “Explosivos” lo presentan como no podía ser de otra manera en Villa Dolores. Este disco fue nuestro caballito de batalla. Aquí, es donde aparece un estilo mas definido. Algo que los identifica como banda fue el hecho de incorporar instrumentos de viento.

“Otra vez”, su segundo disco, trae éxitos como “Te amo”, “Hay otra en tu lugar”.

En 2004, con su tercer material discográfico “Apasionados”, graban en vivo en La Rioja ante 12 mil personas en el estadio del Centro. Ese mismo año participan en el Festival de la Chaya, uno de los eventos más importantes de esa provincia y del país.

En 2005, el cuarto disco “Un sentimiento”, marca uno de los puntos más importantes de la banda. En esta edición se incluye el tema “La cabaña”, con el cual logran reconocimiento a nivel nacional.

En 2022 La K´onga se consagra en el cuarteto argentino.

Las colaboraciones con artistas de renombre que aparecen, dan a ver que nadie quiere perderse de hacer un tema con ellos.

Este fenómeno no sucede dentro del género desde la época de Rodrigo.

El 29 de julio se estrena el single y videoclip “Yo no te pido la luna” junto al artista español Sergio Dalma.

Los días 9, 11 y 12 de diciembre la banda se presenta en Movistar Arena.

El 9 de septiembre se estrena el single “Olvídate remix” junto a Rusherking.

El 21 de octubre se lanza el single “El mismo aire”, en colaboración con Mara Tamagnini.

El 2 de noviembre la banda lanza el tema y videoclip “No se va”, protagonizado por Pablo Tamagnini,

El 4 de noviembre se publica el disco “Sin límites”, un álbum con colaboraciones con artistas como Luck Ra, Axel y Sergio Dalma, entre otros.

El 25 de noviembre editan el single “No seas cruel” junto al artista chileno Alberto Plaza.

El 1 de diciembre se estrena el single y videoclip “Ya no vuelvas (versión cuarteto)” con Luck Ra y Ke Personajes.

La banda despide el 2022 con una serie de conciertos: 10 teatros Gran Rex y las fechas del 9, 11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena.

El 9 de diciembre Marama y La K´onga estrenan el sencillo “Ya no llora (En vivo)”

El 23 de diciembre lanza el single “Latidos” junto a Matías Valdez.

En 2023 la agrupación realiza un concierto en el estadio Vélez Sarsfield, el día 18 de marzo. Con 45 mil localidades vendidas La K´onda desembarca en Buenos Aires de manera triunfal. Este show contó con la participación de Cristian Castro, Nicki Nicole, Damián Córdoba, Nahuel Pennisi, Luck Ra y Ke Personajes.

El 23 de marzo de 2023 editan el tema “Secretos” junto al reconocido artista Alejandro Lerner. El tema autoría de Lerner fue grabado en vivo en el Movistar Arena en diciembre del 2022.

El 13 de abril estrenan junto al artista Matías Valdez la canción “No te vayas”.

El 28 de abril lanzan el single “Bebe dame” junto a Luck Ra.

El 8 de junio lanzan una colaboración con MYA llamada “Mya Live P2: Corazón guerrero”.

El 3 de agosto editan el primer sencillo del Estadio Vélez, lanzando junto a Cristian Castro la canción “Yo quería (Estadio Vélez)”.

El 17 de agosto editan nuevamente con MYA el sencillo “Corazón guerrerro (En vivo)”

El 31 de agosto editan el single “Si me dices que sí (Estadio Vélez)”.

El 19 de septiembre se publica el tercer single del concierto en el Estadio Vélez con “Otra noche (Estadio Vélez)” junto a Nicki Nicole.

El 27 de septiembre colaboran con Dale Q’ Va en el single “Positivo“ el cual se lanza con su videoclip oficial.

El 11 de octubre Luciano Pereyra y La K´onga se unen para editar “Si te vas”, canción de Luciano Pereyra en ritmo cuarteto.

El 24 de octubre se estrena el tema “Adicto” junto a Emanero y Antonio Ríos.

El 22 de noviembre se publica la canción “Tú eres ajena” junto a Eddy Herrera.

El 19 de diciembre editan nuevamente junto a Antonio Ríos y Emanero, la versión de “Adicto (En vivo Estadio Uno)”.

El 15 de febrero de 2024 lanzan “Fama de diabla“, una colaboración con David Bisbal y Emanero.

El 14 de mayo la banda se presenta en vivo en Movistar Arena de Buenos Aires.

El 7 de marzo colaboran con Nahuel Pennisi en el tema “Por segunda vez”.

El 11 de abril estrenan la canción “Te cansaste de mí”, al mismo tiempo se presentan en el Movistar Arena con cuatro funciones agotadas.

El 15 de agosto se estrena el tema y videoclip “Mírame”.

El 5 de septiembre se estrena el single “Pa” junto a Eugenia Quevedo.