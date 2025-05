La llamativa confesión de Mirtha Legrand sobre su salud a los 98 años: “Nunca estuve tan bien” Luego de ser elogiada por Elisa Lilita Carrió, la conductora contó su secretó y habló sobre su alimentación

Como cada sábado, Mirtha Legrand volvió a ser la anfitriona de una mesaza con grandes invitados con los cuales debatió de la coyuntura política nacional y sobre la asunción del nuevo Papa. Previamente, la conductora mostró su imponente look, el cual sorprendió a todos y provocó el elogio de la mesa. Fue entonces cuando la diva habló de su estado de salud, a los 98 años, y destacó: “Nunca estuve tan bien”.

Todo comenzó cuando Mirtha se disponía a abrir el programa y recibir a Elisa “Lilita” Carrió, Guadalupe Vázquez, Marcos “el Bicho” Gómez y Virginia Gallardo. Entre aplausos y gestos de alegría, Legrand comentó: “Muchas gracias. Qué mezasa chicos. Mega mesa, qué lindo. Muchas gracias, querida”. Fue entonces cuando la líder de la Coalición Cívica ARI resaltó: “Y con mucha cintura”.

Sonrojada, Mirtha agradeció el elogio y comentó: “¿Viste la cinturita?. Bajé”. En ese sentido, el comediante también se sumó a la conversación y habló sobre su vestido colorado: “Y muy de Independiente te viniste hoy, muy hincha de Independiente”. Entre risas, la diva se percató y se refirió a su fanatismo por la Academia: “Y yo que soy yo de Racing y me vengo de Independiente”.

Luego, Lilita volvió a referirse a la imagen de la conductora: “Yo hace 30 años que vengo acá. Y nunca le vi esta cintura. Es impresionante”. Fue entonces cuando Mirtha se refirió a su estado y sorprendió al decir: “No. Nunca tuve tan bien el físico. Hago gimnasia también. Como menos. A mí me gusta comer. Me encanta comer. Pero he dejado de comer todo lo que engorda”. En un intento por adivinar el cambio en la alimentación de Legrand, la abogado apuntó: “Pastas, todas esas cosas”.

Segundos después, en la continuidad de la charla, la diva recordó a otra estrella de la televisión. En ese sentido aprovechó para mandarle un cariñoso saludo: “Le mando un beso a Susana (Giménez), que me mandó. Llegó a Punta del Este esta mañana”. Por último, para cerrar la conversación, Guadalupe Vázquez agregó causando la risa de la conductora: “Que flaquita te diría Susana”.

Así las cosas, Mirtha se preparó para discutir los temas más llamativos de la actualidad. Entre Lilita y Guadalupe Vázquez, la periodista política que acompaña por las noches a Jonatan Viale en ¿La Ves? (eltrece), uno de los aspectos asegurados fueron dos noticias de alto impacto de estos días: por un lado, la inesperada caída de la Ley denominada Ficha Limpia, cuando se esperaba, en la previa, que el Gobierno y sus aliados lograran un éxito en el Senado, algo que no sucedió por un voto.

Por otro lado, claro, la flamante elección del nuevo Papa, el estadounidense Robert Francis Prevost, desde este jueves León XIV, abrió una serie de temas relacionados que van desde los detalles más desconocidos de su biografía, hasta el rumbo que puede a llegar a tomar la Iglesia luego del papado de Francisco.

En ese sentido, en los primeros minutos de programa, Mirtha se pronunció: “Fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera”.

A la vez, Mirtha se explayó sobre el regreso de Colapinto a La Máxima. Por algo, una vez confirmado el regreso en Imola, se pudo leer en X: “Felicitaciones Franco Colapinto. Acá estaremos apoyándote. #F1 #Alpine #Argentina”, decía el mensaje compartido desde la cuenta oficial de X de Mirtha Legrand junto a imágenes de la diva y de Lio Messi. El gesto no pasó inadvertido para el piloto, que fiel a su estilo, respondió con un “Seguime Mirtha”.