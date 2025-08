La muerte que golpea a Dario Barassi El conductor y actor compartió conmovedoras imágenes en sus redes sociales.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dario Barassi atraviesa horas de profundo dolor tras enterarse del fallecimiento de su gran amigo Rubén “Pacha” Dellarossa. A través de sus historias de Instagram, el conductor compartió una serie de imágenes en blanco y negro, acompañadas de palabras.

Las cuales no solo evidencian la tristeza de la pérdida, sino también el enorme cariño y la admiración que sentía por quien fue una figura clave en sus inicios como actor: “Me acabo de enterar que te me fuiste, Pacha. Se me partió el corazón, amigo mío”, comienza el primer mensaje de Barassi, junto a una tierna foto de ambos en su adolescencia.

En esa imagen, se los ve muy jóvenes, casi niños, con una mirada cómplice que refleja la intimidad de una amistad que atravesó décadas: “Nadie más divertido, más leal. Un tipo genial y vital. Un gran amigo”, continúa el texto, donde Barassi destaca el rol fundamental que tuvo Rubén en su vida.

“Desde el día uno cuidando a este gordo pajuerano que quería ser actor. Agradezco a la vida haberte conocido, sos parte de mi vida, Pacha. Te amo”, cerró con un nudo en la garganta. En una segunda historia, el actor y conductor eligió otra imagen en blanco y negro donde se los ve actuando juntos, sentados en un sillón sobre el escenario.

“Qué manera de babearme en esta escena. Mi hermanito especial”, escribió, dejando entrever lo importante que fue Rubén no solo en lo personal, sino también en su formación artística. “Recuerdos que quedarán para siempre. Recuerdos que marcarán el camino. Recuerdos que hoy duelen pero que mañana te mantendrán vivo, Pachita”.

“Toda mi familia te quería. Tipo especialmente amoroso. En fin, abrazo eterno, amigo mío”, concluyó en un mensaje cargado de emoción y gratitud. Aunque Rubén Dellarossa no era una figura pública, su nombre ahora resuena en los medios por la profunda huella que dejó en uno de los artistas más queridos del país.

En tiempos donde muchas veces las despedidas se diluyen entre formalidades, el mensaje de Barassi destaca por su autenticidad, por ese tono íntimo y sincero que sólo puede tener quien ha amado de verdad. La historia de Barassi y Pacha es también la historia de muchas amistades que nacen en los escenarios y crecen a la par de los sueños.